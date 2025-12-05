Successos
Les víctimes de l’accident de bus a França reclamen la indemnització
Un any després del sinistre a Porté-Puymorens, la meitat dels afectats demanen que no hi hagi més retards en el pagament de les compensacions.
Jordi Ribalaygue
Un any després de l’accident d’un autocar a França quan tornava cap a Barcelona després d’haver passat un dia a Andorra, els afectats esperen encara a ser indemnitzats pels danys infligits. L’1 de desembre es va complir el primer aniversari de la col·lisió de l’autobús, procedent de l’Hospitalet de Llobregat, que va xocar contra un mur en una carretera de muntanya i lliure de peatge a la localitat occitana de Porté-Puymorens i va causar la mort de tres dones. Els passatgers eren immigrants sud-americans residents a la capital catalana i el seu entorn, atrets per una oferta de viatge de tan sols 27 euros per plaça.
L’administrador d’una empresa de transport dissolta per fallida conduïa el vehicle i va ingressar a presó provisional per donar positiu en cocaïna després del xoc, originat per una fallada mecànica que indaguen tant la fiscalia com un tribunal de Marsella. En paral·lel, part de les víctimes han recorregut als jutjats espanyols per intentar cobrar les compensacions.
Gairebé la meitat dels viatgers de l’excursió que va acabar en tragèdia han emprès aquesta via. "Ens hem vist en l’obligació d’iniciar accions judicials a Espanya per intentar desbloquejar la situació i assegurar que les víctimes rebin al més aviat possible la indemnització íntegra conforme a dret", manifesta Francisco Javier Espinola, advocat del despatx Indemnización por Accidente. El bufet representa 17 ferits i els familiars de les tres mortes.
D’extracció humil
Espinola explica que s’han interposat demandes per demanar la totalitat de l’import de reparació "per a tots els clients" als quals orienten en els tràmits judicials. Les víctimes viuen en condicions humils: fa uns mesos, el bufet d’advocats va advertir de les situacions precàries i vulnerables que afrontaven, amb conflictes fins i tot per pagar el lloguer, per falta de prou prestacions que suplissin els seus salaris. Alguns no tenien cobertura perquè la seva feina no estava formalitzada amb un contracte.
"Hem realitzat diferents intents per reclamar extrajudicialment un increment en les quanties indemnitzatòries ofertes fins ara a fi de poder cobrir adequadament les necessitats de cada un dels lesionats", dona fe Espinola. "Tot i que alguns ja han finalitzat el seu procés de recuperació i estan estabilitzats, no han rebut encara la totalitat de la indemnització que en dret els correspon", afegeix.
L’abonament de les quanties va a càrrec d’Allianz, la companyia d’assegurances a la qual estava registrat el bus que el xòfer tenia llogat a una tercera empresa i que va patir greus desperfectes en l’impacte, saldat amb tres víctimes mortals i una quarantena de ferits. "Encara no ha indemnitzat totalment cap de les víctimes", remarca el lletrat.
