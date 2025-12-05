Turisme
El nou MSC World Asia tindrà sortides des de BCN tot l’any
La nau més moderna de la companyia de creuers italiana, en fase de construcció i amb gairebé 2.600 cabines, fixarà el port base a la ciutat i contribuirà a desestacionalitzar l’oferta.
Patricia Castán
Està inspirat en Àsia, però serà un dels creuers estrella del Mediterrani i quan s’inauguri, just d’aquí un any, tindrà sortides regulars des de Barcelona. El nou MSC World Asia, de la naviliera italiana MSC Cruceros, encara està en fase de construcció, però ahir es van presentar algunes novetats a la nova terminal pròpia del moll Adossat, perquè els seus incondicionals vagin descobrint-lo.
La nau, de 333 metres d’eslora, té gairebé 2.600 cabines, 22 cobertes, 40 bars i restaurants, un tobogan gegant en espiral que recorre 12 cobertes en pocs segons, 20 tipus d’allotjament diferents, un parc a l’aire lliure, set districtes i molt més. Tindrà port base a la capital catalana, amb la particularitat que farà travessies tot l’any, cosa que contribuirà a desestacionalitzar l’oferta.
Que els creuers ja no només són per a l’estiu queda clar davant les prestacions de les noves generacions de vaixells, que en la sèrie MSC World té els vaixells més innovadors de la naviliera. El vicepresident de vendes al sud d’Espanya, Leonardo Massa, va destacar que cada estrena representa "un pas més enllà", capaç d’alimentar l’interès dels creueristes en un segment cada vegada més competitiu. I és que es tractarà del creuer número 24 de la flota (incloent-hi la naviliera de luxe d’MSC, Explora Journeys) i implicarà moure uns 300.000 viatgers cada any. El 2031 arribaran a la xifra de 31 vaixells.
Així doncs, l’MSC World Asia es concep més com un "cosí" que no pas com un bessó de sèrie, per les sorpreses que incorpora, va explicar Will Montes de Oca, director d’innovació d’experiències del client, i ideòleg de moltes sorpreses a bord. El disseny en set districtes, cada un amb instal·lacions i experiències diferents (la zona Family Aventure, l’Acquadeck, la Woorld Promenade) va evolucionant i suma elements distintius. Com una escultura en forma de drac de 12 metres de llarg i nou d’ample al passeig central a cel obert, suspesa a 10 metres d’altura i que a la nit s’il·luminarà de vermell, o l’esmentat tobogan sec en espiral, que serà el més llarg del món en un creuer, asseguren.
Pel que fa a la tipologia de cabines, tindrà 20 opcions, amb la selecció de suites més gran fins ara a la zona MSC Yacht Club, que inclou una nova suite Royal dúplex habilitada per a sis persones.
La nau, amb capacitat màxima per a 6.758 passatgers i 2.138 tripulants, també estrenarà un restaurant panasiàtic de street food inspirat en la cuina del sud-oest asiàtic, així com novetats d’entreteniment familiar a la zona coneguda com The Harbour, amb un nou parc a l’aire lliure. També disposarà de The Club-House, d’estil retro, concebut com un oasi per jugar-hi: dels escacs i altres jocs de taula clàssics als tecnològics, passant per la zona Lego, autos de xoc, patinatge sobre rodes i encara molt més.
Rutes de set nits
"Hi haurà entreteniment immersiu, serveis digitals i experiències úniques" perquè el creuer sigui "una destinació en si mateix", va afegir Montes de Oca, que també va destacar com a icona del vaixell un gronxador a més de 50 metres sobre el nivell del mar i que alguns ja han pogut conèixer en l’MSC World America al Carib, però que ara estarà disponible per primera vegada a Europa. "No és un vaixell nou i prou: hi ha moltes millores", va avançar. Se’n va guardar, però, algunes a la màniga que aniran divulgant en la recta final de la construcció.
L’MSC World Asia tindrà un epicentre a Barcelona, amb viatge inaugural el 4 de desembre del 2026 i sortides de setmanes de set nits que el portaran a destinacions com Marsella, Gènova, Civitavecchia (Roma), Messina, Nàpols i La Valletta (Malta). El director general d’MSC Cruceros Espanya, Fernando Pacheco, va emfatitzar que Barcelona és un port clau –l’any que ve cinc dels seus vaixells faran sortides des del moll Adossat– per a la naviliera, que lidera el mercat espanyol. Però també augmentaran la presència en altres territoris, ja que el creixement la flota els permetrà posicionar altres vaixells en punts com les illes Canàries.
La inauguració oficial no es farà a la capital catalana, perquè ja acollirà la presentació mundial amb tota mena de luxes del nou Explora III a l’agost.
