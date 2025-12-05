Infeccions respiratòries
La variant K de la grip A accelera la transmissió i eleva la pressió assistencial a urgències
La Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències diu que la pressió creix fins a un 20%, impulsada per descompensacions en pacients vulnerables
Reclamen activar plans de contingència, reforçar plantilles i garantir llits per a ingressos urgents
Nieves Salinas
Els serveis d’Urgències hospitalaris continuen registrant un increment sostingut de l’activitat, amb un creixement anual estimat entre el 5% i el 7%, i estem arribant novament a xifres rècord d’atenció. A aquesta tendència s’afegeix, durant l’última setmana, l’impacte de la grip, que aquest any s’ha avançat diverses setmanes respecte a exercicis anteriors i que va superar el llindar epidèmic ja la setmana 39. La variant K de la grip A accelera la transmissió i eleva la pressió assistencial. Segons dades de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), en alguns centres l’activitat podria arribar a superar entre un 15% i un 20% la freqüentació habitual.
Les infeccions respiratòries agudes (IRAs) han augmentat un 30% la seva afluència en els últims dies. Un percentatge que encara no ha assolit el seu pic, alerta SEMES. Actualment, la taxa mitjana d’incidència d’infeccions respiratòries a Espanya supera els 600 casos per cada 100.000 habitants, tot i que en determinats departaments i àrees sanitàries es registren xifres que depassen els 1.600 casos per cada 100.000 habitants.
Pacients vulnerables
Aquest «augment notable» de la circulació de virus respiratoris està generant un increment de descompensacions en pacients amb patologies cròniques, especialment cardiòpates i persones amb trastorns respiratoris, apunten els metges. Els col·lectius més vulnerables, persones grans, immunodeprimides o amb malalties oncohematològiques, estan sent els més afectats per aquestes complicacions.
Com a conseqüència, la pressió assistencial sobre els hospitals ha augmentat significativament, i s’han incrementat tant els ingressos com la taxa d’hospitalització per quadros de descompensació. En l’actualitat, la taxa d’hospitalització per afeccions respiratòries se situa ja en 15 casos per cada 100.000 habitants.
La majoria, grip
«La major part d’aquests casos, entorn d’un 26%, estan provocats per la grip, fonamentalment la grip A», comenta el doctor Javier Millán, vicepresident de SEMES. «Un 2% són quadros relacionats amb la covid, i un 4% amb el virus respiratori sincitial». A més, assenyala que probablement l’avanç en aquest pic endèmic estacional està relacionat amb la variant K de la grip A.«Sembla que la velocitat de transmissió és molt més ràpida, tot i que no està demostrat que s’associï a una gravetat més gran dels casos».
Segons explica el vicepresident de SEMES «aquest augment de la demanda assistencial fa especialment necessari posar en marxa plans de contingència per evitar la sobresaturació dels nostres serveis i garantir la seva capacitat de resposta. En realitat, parlem de la capacitat de resposta de tot el sistema sanitari».
Seguiment continu
L’urgenciòleg remarca la importància d’establir un seguiment continu de l’ocupació hospitalària a fi d’assegurar la disponibilitat de llits per a ingressos urgents. Això permetria agilitar el drenatge de pacients des de les Urgències i evitar les llargues esperes que, en ocasions, es produeixen a l’hora d’accedir a un llit d’hospitalització: «És fonamental activar plans específics per reforçar amb personal els serveis d’Urgències i Emergències», continua.
Amb dades de SEMES, a Catalunya, l’ascens de grip porta cinc setmanes amb incidència de 164 (124-203) casos per 100.000 habitants; predominant subtipus AH3N2, amb variant K en el 58,3%. D’altra banda, al País Basc ha baixat el diagnòstic de síndromes gripals, per primera vegada, des de l’inici de la temporada.
En comunitats com Navarra, els nivells epidèmics de grip, sobretot el virus H3N2 (variant K) estan en 116 casos per 100.000 habitants. A més, els experts assenyalen que hi ha més afectació en nens i adolescents, tot i que estan augmentant en totes les franges d’edat. El mateix passa a Cantàbria, amb un augment clar de grip A i H3N2, o Comunitat Valenciana, que registra un 10% d’augment.
A Múrcia, ha crescut el nombre d’ingressos i l’espera de llit d’hospitalització. A Castella i Lleó s’observa un augment de les consultes a urgències en tots els grups d’edat, i de les hospitalitzacions en menors de 5 i més grans de 75 anys.
