El desallotjament del B9 de Badalona té un termini de 15 dies
La jutge autoritza l’Ajuntament perquè efectuï el desnonament, i haurà de seguir "el protocol d’assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals".
Gerardo Santos
El desallotjament de l’assentament informal més gran de Catalunya ja té data. La jutge del Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona ha autoritzat l’Ajuntament de Badalona perquè desocupi l’antic institut B9 en un termini de 15 dies. L’immoble és de titularitat municipal i està habitat per unes 400 persones, majoritàriament migrants d’origen subsaharià. La magistrada tanca així un llarg procés judicial en el qual els representants legals dels ocupants han intentat frenar el desallotjament al·legant que no hi ha alternativa habitacional per als centenars de persones que malviuen al recinte des de l’estiu del 2023.
La jutge ha optat finalment per aprovar l’acord de la Junta de Govern del consistori badaloní del 3 de maig del 2024, que demanava el desallotjament. La resolució, signada dijous, avançada per El País i a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, assegura que el recinte s’ha convertit en un "autèntic poblat de misèria" que "provoca una situació cada vegada més descontrolada, amb un elevat risc de problemes socials, de salut i de convivència (que fàcilment poden derivar en violència i criminalitat)". L’escrit "constata" l’existència de greus i imminents riscos per a la salut i seguretat dels ocupants, "fruit de l’ocupació massiva de l’immoble municipal", amb referència a "la insalubritat manifesta i el risc d’incendi per la modificació de la instal·lació elèctrica". Citen, entre altres situacions, l’"existència de bombones de butà que improvisen una cuina", la "mort per apunyalament d’un jove de 20 anys" i el "brot de tuberculosi que ha afectat 10 persones", i que va avançar aquest mitjà al setembre.
La jutge dona un termini de 15dies hàbils per executar l’ordre, que s’haurà de realitzar "en horari diürn". A més a més, la magistrada assenyala també que el "desallotjament d’eventuals persones ocupants es porti a terme seguint el protocol d’assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals a l’efecte de prestar-los l’atenció del programa d’atenció social".
