El teu fill no és mandrós, la UV demostra que la jornada escolar no s'ajusta al seu "rellotge biològic"
Un grup d'investigadors de la UV presenten a Finlàndia una investigació que analitza com l'horari escolar actual afecta el benestar i el rendiment acadèmic de nens i adolescents
Gonzalo Sánchez
Els horaris escolars actuals no estan sincronitzats amb el rellotge biològic dels nens i nenes, i això afecta la salut de la infància. És una de les conclusions del protocol Kairos, un estudi publicat per diversos investigadors de la UV i presentat a Finlàndia, que té com a objectiu comprendre com la jornada escolar actual afecta la salut, el benestar i el rendiment acadèmic de nens i adolescents.
L'estudi explica que cada persona té un ritme intern (conegut com a cronotip) diferent. Aquest cronotip, especialment en l'adolescència, tendeix a ser més tardà, cosa que significa que els joves tendeixen a ficar-se al llit i aixecar-se més tard. Tot i això, hi ha joves amb un cronotip més aviat o més tardà.
Tot i això, la jornada escolar actual va a contrapeu d'això i concentra les seves hores durant el matí, on precisament els adolescents no poden mantenir tanta concentració, fent que les primeres hores de classe a les 8 AM siguin molt poc productives.
Això provoca el que els investigadors defineixen com a jet-lag social: quan un estudiant amb un cronotip tardà es veu forçat a aixecar-se d'hora per anar a l'escola, es produeix un desajust constant entre la seva hora social i la seva hora biològica. Les conseqüències d'això, sobretot a llarg termini, són "pitjors qualificacions, menor atenció, més absentisme, i més risc de problemes de salut com l'obesitat i els hàbits alimentaris inadequats (com saltar-se l'esmorzar)".
En resum, el protocol Kairos és un esforç rigorós per generar l'evidència necessària i guiar els responsables de les polítiques educatives a crear horaris escolars que promoguin un millor descans, una millor salut i un aprenentatge més efectiu per als estudiants.
Identificar el desajust
Els objectius principals d'aquest protocol són, precisament, mesurar aquest desajust biològic-social a l'estudiant i caracteritzar quin cronotip té cada estudiant per saber el jet-lag que experimenten.
Un cop fet això, els investigadors plantegen quantificar els efectes en la salut, és a dir, mesurar com afecta el desajust als patrons de son (la qualitat i la durada), la dieta o l'activitat física i el temps a l'aire lliure que passen.
D'altra banda, es preveuen mesurar quins efectes en l'aprenentatge tenen els horaris escolars actuals per mesurar-ne l'impacte en l'estat cognitiu (capacitat d'atenció i d'estar alerta) i també en habilitats específiques com el càlcul o la memòria.
Un cop recollides totes aquestes dades, els investigadors podrien fer-les servir per proposar horaris escolars centrats en el benestar de l'estudiant i que siguin més respectuosos amb les necessitats biològiques dels infants i els joves.
Medicina, psicologia, pedagogia i sociologia
Un dels punts forts de l'estudi i que l'ha portat a guanyar rellevància és que implica professionals de moltes disciplines com ara la medicina, la psicologia, la pedagogia o la sociologia i la combinació de tots aquests mètodes per obtenir resultats tan complets com sigui possible.
La metodologia que proposen recull tota mena de proves, des de l'anàlisi de saliva per mesurar hormones com el cortisol i la melatonina que serveix per determinar el cronotip, fins a un monitoratge continu amb un dispositiu de canell que pugui mesurar el patró d'activitat, somni i exposició a la llum solar.
A més d'això, es plantegen proves subjectives com a qüestionaris i diaris que els estudiants haurien de fer responent sobre els seus horaris de son, temps d'ús de pantalles i per a què, i nivells de benestar emocional. Fins i tot proves per mesurar la memòria o les capacitats de càlcul i com es poden veure afectades per aquests horaris.
El debat sobre la jornada continua
Aquest projecte pot tenir el potencial d'influir en el debat més instaurat en aquests moments a l'educació: la jornada continua a les escoles. L'investigador principal del projecte, Daniel Gabaldón Estevan, ha subratllat en diverses intervencions que la jornada continuada és un dels models menys beneficiosos per al benestar de l'estudiant.
Tot i això, el model s'estén imparable a la Comunitat Valenciana. Des que es va permetre el canvi l'any 2016 el creixement ha estat exponencial, i més de la meitat dels centres del territori ja el tenen. El percentatge és molt més alt a la pública que a la concertada, i de fet hi ha estudis que suggereixen que això pot estar provocant un transvasament d'alumnat de la primera a la segona.
Sigui com sigui, l'estudi proporciona una intervenció científica a un debat obert des de fa gairebé 10 anys, i la conclusió potencial (almenys la que Gabaldón defensa en molts articles) és que els horaris d'educació secundària i Batxillerat haurien de començar més tard, possiblement propers a les 10 AM.
L'estudi Kairos despolititzaria en part el debat, proporcionant una base empírica per afirmar que qualsevol jornada escolar que comenci massa aviat, sigui continuada o partida, és biològicament inadequada per al desenvolupament saludable i el rendiment òptim dels estudiants.
