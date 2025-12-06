La IA revoluciona la prevenció d’incendis i l’anàlisi dels boscos
La intel·ligència artificial ha marcat un abans i un després a l’hora de processar la ingent base de dades sobre les masses forestals que proporcionen drons connectats i satèl·lits.
Guillem Costa
La intel·ligència artificial (IA) és d’algun temps ençà l’única fórmula per poder computar la gran quantitat de dades recollides per drons connectats i satèl·lits sobre els boscos. En un paisatge que és cada vegada més calorós, sec i propens a incendis extrems, un dels grans canvis de l’última dècada, ha sigut l’augment de satèl·lits, sensors i vols Lidar. Però la informació que s’ha obtingut per aquest tipus de dispositius és tan gran que només es pot processar a través de mecanismes d’aprenentatge automàtic.
Josep Peñuelas, investigador del CSIC i el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), afirma que "la gran revolució" ha sigut la gestió de les ingents bases de dades que hi ha : "La intel·ligència artificial ha marcat un abans i un després a l’hora de reconèixer els impactes dels incendis". Peñuelas treballa amb estadístiques avançades de tot el món de cara a fer prediccions i anticipar quins terrenys són més propensos a que es puguin acabar cremant.
L’anàlisi es tradueix en la utilització de mapes de seguiment que són cada vegada més detallats sobre el perill que hi ha, però també sobre les conseqüències que es desencadenen a partir dels incendis que ja s’han produït: "Podem saber amb concreció el diòxid de carboni i el carboni negre que generen, cap a on es desplacen aquestes emissions i quins efectes tenen sobre els ecosistemes". Això va passar, per exemple, durant els incendis que hi va haver l’agost a la Península: els satèl·lits de Copernicus van revelar que el foc va deixar unes emissions rècord i va convertir l’últim estiu en el més contaminant del segle a Europa.
Peñuelas afirma que cada vegada existeixen de més mètodes disponibles per tractar la informació. "Sobretot, obtenim imatges de satèl·lits com Landsat i Sentinel, els vols Lidar, plataformes com Google Earth Engine i dades meteorològiques", relata. Després, a partir de l’ús d’algoritmes automàtics, es poden identificar patrons que serien invisibles per a l’anàlisi humana.
"Ara, els últims satèl·lits de la Unió Europea ofereixen unes resolucions molt més fines i dades obertes, cosa que permet afinar el diagnòstic, tot i que, per contra, es generen uns volums d’informació tan extensos que exigeixen supercomputació", precisa Víctor Granda, científic especialitzat en el sistema Lidar. "Treballar amb bases de dades tan àmplies i poder interpretar la informació impacta de ple en les conclusions científiques a què arribem", diu Peñuelas.
El còctel format per IA, supercomputació i teledetecció permet reconstruir amb precisió com evoluciona un bosc abans, durant i després que tingui lloc un incendi. Peñuelas ha estudiat, per exemple, incendis ocorreguts a l’Amazònia, a Sibèria ("amb flames a tocar dels icebergs") o a l’Amèrica del Nord. A partir de les sèries temporals d’humitat i meteorologia i a través de la IA, per exemple, s’ha pogut constatar que hi ha hagut un augment d’incendis extrems.
Regeneració lenta
Però també s’ha pogut demostrar que els ecosistemes, després del foc, triguen cada vegada més a aconseguir tornar a l’estat que tenien abans. Aquest retard està associat a la menor supervivència de llavors en ambients que són més secs i calorosos. Els estudis basats en aquestes grans bases de dades també mostren que la intensitat de l’incendi és més determinant que la meteorologia posterior, a l’hora de poder facilitar la recuperació: "Quan el foc és molt sever, no només calcina les copes, sinó també les llavors i el sòl orgànic, el que pot bloquejar la regeneració natural durant anys".
L’equip liderat per Peñuelas ha detectat aquest tipus de comportament, sobretot, als boscos boreals, on menys d’un terç dels ecosistemes afectats per incendis intensos aconsegueix recuperar-se per complet en set anys. "L’ús d’intel·ligència artificial, en resum, aporta una visió més realista i concreta de l’estat del bosc", conclou l’investigador.
Els sistemes d’intel·ligència artificial, a més de permetre accelerar els estudis científics sobre els boscos i el foc, també estan aportant informació extra als bombers i als cossos d’emergències. "La intel·ligència artificial és decisiva per revisar 2.000 fotos fetes per un dron i saber si hi ha alguna persona o no a les imatges", exemplifica Marc Matarrodona, cap de la unitat de drons dels Bombers de la Generalitat. "L’ull humà no seria capaç de filtrar tan ràpidament la informació rellevant i això ens permet prendre una decisió o una altra mentre som enmig de l’operatiu", afirma.
Subscriu-te per seguir llegint
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix