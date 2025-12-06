Efectes de la regulació
La pròrroga del Verifactu posposa una allau de prejubilacions i tancaments al comerç de Barcelona
El sector de la carnisseria i xarcuteria estima que quan entri en vigor la normativa desapareixerà el 10% de la seva oferta
El Govern ajorna Verifactu fins al 2027 i dona un respir a més de 3,5 milions de pimes i autònoms
Patricia Castán
Quan es tenen més de 60 anys i tota una vida al comerç tradicional, afrontar el salt digital del sistema Verifactu (el control de la facturació al moment, per part d’Hisenda) es fa una muntanya per a molts petits empresaris i autònoms de Barcelona. Fins al punt que la pròrroga que acaba d’anunciar el Govern frenarà temporalment una allau de prejubilacions i tancaments per part dels que no podien assumir una inversió inviable en la recta final de la seva carrera laboral. Tan sols el Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona estimava la desaparició del 10% del sector aquest any, davant la dificultat del relleu professional en el seu sector, tot i que són conscients que el problema només s’ha posposat un any.
Tant aquesta patronal com GremiCarn Barcelona alerten dels efectes que tindrà la regulació en aquests oficis i reivindiquen que la nova regulació no afecti persones més grans de 60 anys, perquè no es precipitin gaires tancaments sense relleu.
El sistema Verifactu es coneix com a llei antifrau, concepte que posa a la defensiva el sector del comerç (entre altres pimes i autònoms), mentre consideren que la seva activitat ja està prou controlada per les factures simplificades. La normativa (que havia de començar a aplicar-se al gener i s’ha ajornat un any) implica la transmissió immediata de les dades de facturació del comerç (en aquest cas) a Hisenda, mitjançant ‘softwares’ adaptats i sistemes de lectura de QR. Per a les petites empreses afectades implica una inversió en tecnologia, però l’assumpte és més complex als comerços amb un producte que van a pes: carnisseries, xarcuteries, forns, gels... Una balança de nova generació supera els 3.000 euros, i només les més recents es poden adaptar, indiquen els afectats.
Formacions però falta de mans
Per això, tal com alerta el president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona (província), Antoni Gálvez, «una part del sector tancarà –si les seves finances eren fràgils– i una altra optarà per la prejubilació per no fer una inversió no recuperable» si no tenen relleu generacional. Basant-se en el succeït al País Basc (el règim fiscal del qual ja aplica aquest sistema), on es van registrar un 8% de tancaments i jubilacions anticipades durant la seva implantació, i en sondejos entre afectats, estimen que almenys un 10% de l’oferta de la província de Barcelona s’extingirà tan aviat entri en vigor.
La pròrroga dona un any d’oxigen, però els efectes s’acusaran tard o d’hora, apunta. Aquest empresari ha preparat ja el seu propi negoci (Cárnicas Merche) amb un gran esforç per a una plantilla de 16 persones, però en el seu paper al timó de la patronal sap que hi ha moltes petites empreses i autònoms que no han pogut assumir encara el repte. Plou sobre mullat per als oficis sense noves generacions que agafin el relleu familiar, o sense vocacions com abans.
Les patronals van reivindicar durant anys formació professional per mantenir vius els seus oficis, que ja no es transmeten de pares a fills, perquè són sacrificats. La Generalitat va impulsar cursos aquest any, que des de Mercabarna han propulsat una primera petita fornada de treballadors, gairebé sempre immigrants a la recerca d’una oportunitat laboral. Mitjançant subvencions, s’aconsegueix que els interessats aprenguin durant quatre mesos, combinin formació i feina durant dos mesos més, i després s’integrin als seus llocs de treball, havent percebut el 65% del salari mínim interprofessional des del minut u.
És una via per alimentar el planter d’aquest gremi, on la mitjana d’edat és cada vegada més alta, tot i que «insuficient» per a la professió, emfatitza Gálvez. L’any que ve els cursos s’impartiran des de Mercabarna, el Vallès i el Maresme. S’intenta que més enllà d’ofici hi hagi una immersió en coneixements sobre comerç. Però l’empresari apunta que per davant segueixen els reptes d’aprendre català i espavilar-se amb el tracte al públic, essencial a les botigues de proximitat.
Dubtes a partir del 2027
Des de GremiCarn Barcelona, el seu president (també al capdavant de la Federació Catalana de Xarcuters i Carnissers), Pròsper Puig, coincideix en el diagnòstic de la situació, però afegeix que l’ona expansiva del Verifactu anirà molt més enllà, citant casos de comerciants d’altres àmbits de l’Eix de Sant Andreu que avançaran la seva jubilació per no afrontar una despesa inassumible a determinada edat. Creu que la regulació, ajornada el 2027, «es carregarà part important de l’ecosistema comercial» i que el sector ja està prou controlat.
De cara al futur i a la crisi dels oficis que sustenten una part del comerç, apunta que la formació ha de ser «millor i més reglada» perquè aflorin també perfils de futurs empresaris. Però és optimista sobre la supervivència dels professionals que atenen el client de manera personalitzada, davant dels autoserveis. «Se substituiran les empreses familiars per altres amb més dimensió, tot i que menys identitat», sentencia.