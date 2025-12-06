Entendre-hi més
The Base a Espanya: cèl·lules nazis inspirades en Al-Qaida per cometre atemptats
El grupuscle desarticulat a Castelló forma part d’una xarxa internacional que capta els seus ‘llops solitaris’ a les xarxes socials
Gonzalo Sánchez
L’amenaça del terrorisme d’extrema dreta ha assolit un nou nivell de perillositat a Espanya amb la desarticulació, a la província de Castelló, de la primera cèl·lula terrorista vinculada a l’organització supremacista global The Base, un grup d’ideologia nazi i acceleracionista. El periodista i expert en moviments d’extrema dreta Miquel Ramos assegura que entre els objectius d’aquesta organització hi ha replicar els atacs dels «llops solitaris» com el d’Anders Breivik a Noruega el 2011.
Breivik primer va fer detonar un cotxe bomba al districte governamental d’Oslo, matant vuit persones, per després desplaçar-se a l’illa d’Utøya, on, vestit de policia, va assassinar a trets 69 persones, majoritàriament adolescents en un campament juvenil. Un altre exemple de «llop solitari» que persegueix The Base és el de l’atacant de les mesquites de Christchurch (Nova Zelanda). Aquest supremacista blanc va atacar el març del 2019 dues mesquites (Al-Noor i Linwood) durant l’oració de divendres, va assassinar 51 persones i en va ferir 49. Aquest terrorista va difondre en directe la matança a través d’internet, amb la qual cosa va maximitzar l’impacte psicològic i propagandístic de la seva acció, tal com busca The Base.
L’acceleracionisme com a motor de la «guerra racial»
Al centre de l’ideari de The Base hi ha l’«acceleracionisme», un concepte que Ramos desglossa com el full de ruta per a la destrucció social. Segons l’expert, The Base va ser creada el 2018 i el seu nom, de manera significativa, «significa el mateix que Al-Qaida, que és la base en àrab», cosa que ja defineix la seva vocació de terrorisme global.
Ramos, que va intervenir aquesta setmana en un programa de Catalunya Ràdio, explica que l’objectiu de l’acceleracionisme és «accelerar la caiguda de l’estat mitjançant accions terroristes o que provoquin danys a les seves infraestructures». La meta final és generar una situació de col·lapse i desbordament que empenyi la societat a la «guerra racial» contra els que consideren els «enemics naturals de l’home blanc».
The Base no només propugna la violència, sinó que defensa un canvi demogràfic radical a través del terror. Ramos assenyala que també van proposar la creació d’‘etnoestats’ de només homes blancs al nord dels EUA, una idea que té el seu origen als anys 60 i 70 quan es promovien les idees del «separatisme blanc».
L’organització, igual com molts partits d’extrema dreta que estan fins i tot als parlaments nacionals, adverteix del «gran reemplaçament», una teoria conspiradora segons la qual les «elits» estan substituint la població blanca, cristiana i europea per àrabs, subsaharians i altres pobles no europeus.
Estructura descentralitzada
El periodista i analista emfatitza que la cèl·lula de Castelló s’inscriu en un model de terrorisme que busca maximitzar l’impacte amb una mínima estructura. La desarticulació es va saldar amb la detenció de tres persones.
De fet, la perillositat de The Base rau precisament en això, que no necessita una gran infraestructura per cometre atacs terribles i que facin molt mal a l’Estat. Aquest grup, considerat una organització terrorista per a la Unió Europea, el Canadà, els EUA, Austràlia i Sud-àfrica, té una marcada vocació d’emular els seus homòlegs gihadistes. «Es miren molt al mirall d’Al-Qaida i proven de fer atacs similars amb el sacrifici dels seus membres», explica Ramos, revelant la profunda i perillosa sintonia entre els mètodes dels terroristes supremacistes nazis i els de l’òrbita islamista radical.
El ‘modus operandi’ per a la captació, tal com es practicava a Castelló, començava a les xarxes socials. «Contactaven per xarxes socials i després en persona oferia entrenament militar, explosius i tècnica de guerrilla», explica l’expert. «Són gent de tot estrat social però amb un grau de radicalització ja molt alt, que està disposada a fer un pas més i a fer la vida i vessar sang per aquestes idees», descriu. Una investigació periodística del diari ‘The Guardian’ va apuntar que la majoria de nous membres eren homes molt joves de tot just 18 anys.
Discurs ‘mainstream’
L’operació policial es va activar després d’una trucada del líder de The Base, un nord-americà establert a Sant Petersburg (Rússia) a cometre atacs per la causa. Durant la intervenció, les autoritats van confiscar armes de foc, armes blanques de grans dimensions, bats de beisbol, banderes i propaganda nazi i supremacista.
Miquel Ramos remarca que el creixement de ‘The Base’ està intrínsecament lligat a la politització de certs discursos que han passat a ser comuns. «Es nodreixen de discursos que escoltem avui dia als parlaments», assenyala el periodista. L’expert emfatitza que el racisme i l’homofòbia són idees visibles en la política i afegeix que aquesta normalització del discurs d’odi crea un «caldo de cultiu que facilita la ‘fanatització i predisposició a la violència’». Ramos recorda que «ja hi ha hagut casos d’organitzacions neonazis internacionals que han sigut intervingudes a Espanya, i també d’organitzacions pàtries sobretot a la zona de Catalunya i el País Valencià».
Això, sumat que «ara mateix és molt fàcil connectar organitzacions de diversos països per internet», consolida The Base, com una amenaça transnacional que s’alimenta de la retòrica política per reclutar fanàtics disposats a donar la vida.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest Pont de Desembre