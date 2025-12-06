Vacunar-se contra l’herpes podria ajudar a reduir el risc de demència
Valentina Raffio
Fa només uns mesos, una sorprenent notícia científica va donar la volta al món. Un equip d’investigadors de la Universitat de Stanford va revelar que la vacuna contra l’herpes zòster podia reduir fins i tot el 20% el risc de demència entre la població. Ara, segons anuncia la revista científica Cell, el mateix grup ha descobert una cosa encara més interessant sobre el potencial d’aquesta punxada davant les malalties del cervell. Com demostra una nova anàlisi, més enllà de reduir els casos de la patologia neurodegenerativa, tot apunta que les immunitzacions contra la culebrilla també podrien ajudar als que pateixen demència a alentir l’avenç de la malaltia i esquivar (o almenys retardar l’aparició) dels símptomes més greus d’aquesta patologia.
Aquesta troballa, igual que l’anterior, prové d’un exhaustiu estudi dels registres sanitaris de Gal·les, al Regne Unit, una regió on fa més d’una dècada es va posar en marxa una campanya de vacunació contra l’herpes que es va acabar convertint de forma involuntària en un model d’estudi sense precedents.
280.000 persones
L’1 de setembre del 2013, les autoritats sanitàries gal·leses van convocar totes les persones que en aquell moment tenien 79 anys a vacunar-se contra aquesta malaltia. Aquesta política sanitària va crear de manera involuntària un grup d’estudi de fins a 280.000 persones per entendre l’efecte d’aquestes injeccions en una mateixa població, ja que, tal com relaten els científics, en molts casos entre una persona vacunada i una altra tan sols hi havia unes setmanes de diferència. La primera anàlisi va demostrar que les persones que van rebre la vacuna contra l’herpes van tenir el 20% menys de probabilitat de ser diagnosticades de demència durant els set anys següents a la punxada en comparació amb els que no van passar per aquest procediment.
