Una web de Renfe mostra la circulació en temps real dels trens de Rodalies
Dignitat a les Vies lamenta que l’operadora no ensenyi els trens de Regionals. Segons la companyia, la informació s’oferirà l’any vinent.
Glòria Ayuso
Pitjor que el retard d’un tren és haver d’estar una estona llarga a l’andana sense tenir cap informació sobre on és ni quan arribarà, tal com han denunciat innombrables vegades els usuaris de Renfe a Catalunya. L’operadora ha publicat ara una web que mostra la circulació de tots els trens de Rodalies en temps real, a fi de reduir la incertesa i fins i tot l’angoixa que provoca tot sovint el servei ferroviari en els viatgers.
La pàgina https://tiempo-real.renfe.com mostra el mapa ferroviari de Rodalies a Catalunya incloent-hi totes les estacions i la localització exacta dels trens. Clicant a cada tren, s’obre una finestra en què s’indica el trajecte que fa, la parada on és o l’última que ha fet i l’estació següent, i detalla el temps que li queda en minuts i segons per arribar-hi.
La publicació respon a un compromís de Renfe amb les plataformes d’usuaris a Catalunya. Amb un sol cop d’ull es pot descobrir si un tren circula puntual o amb retard i també quin és l’estat general d’una línia. Això és perquè cada tren s’acompanya d’un punt amb un color. Si és verd indica que circula amb puntualitat. Un punt taronja ja alerta que va amb uns cinc minuts de retard. El vermell assenyala que la demora pot superar 10 minuts, tot i que apareixen alguns trens també amb el mateix color vermell que arriben a acumular esperes de més d’una hora.
L’operadora assegura que ofereix les dades actualitzades cada 30 segons també per mitjà d’un altre domini de dades obertes perquè qualsevol operador o plataforma les pugui fer servir, de manera que planificadors de ruta com ara Google Maps també les puguin mostrar en els seus canals. Ja ha assenyalat que les integrarà el Punt d’Accés Nacional de Transport Multimodal, que ha de concentrar tota la informació de l’oferta de transport de viatgers en un punt únic a cada país de la Unió Europea.
Fins ara, la falta d’informació prou fiable ha motivat l’aparició de diverses aplicacions que han desenvolupat els mateixos usuaris de Rodalies, com Rodalinets, creada per un grup d’estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), o Puntual.cat, una evolució de Transporta’m, desenvolupada per la plataforma Dignitat a les Vies en col·laboració amb Promoció del Transport Públic.
Ara com ara, la informació oficial continua sent incompleta, tenint en compte que no inclou la circulació de trens de Regionals, ni tampoc la Mitjana Distància, tal com lamenta la plataforma Dignitat a les Vies. "Esperem que els trens de Regionals s’hi incloguin pròximament", va reclamar la portaveu, Anna Gómez.
Freqüències diferents
Saber quin és l’estat de la circulació a Regionals és especialment útil, ja que, a diferència de Rodalies –en què la freqüència és elevada i sempre és possible esperar el tren següent–, en els serveis amb menys trens i més distàncies les esperes poden resultar molt més llargues i la incertesa per als usuaris, considerablement més elevada. A preguntes d’aquest diari, Renfe va respondre que també està previst incorporar a la web l’estat de la circulació de la resta dels trens l’any vinent.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix