El zoo engega un concurs per dissenyar el seu centre de biodiversitat
Gisela Macedo
El zoo de Barcelona va presentar ahir un concurs internacional d’arquitectura per donar forma al Bioscope, el seu nou centre dedicat als orígens i a l’evolució de la vida a la Terra. L’objectiu és seleccionar un equip multidisciplinari format per arquitectes, enginyers i especialistes en museística, biologia o audiovisual per dissenyar l’espai. Un dels requisits serà que l’edifici compleixi amb la certificació ambiental BREEAM, que tingui consum energètic gairebé nul i que garanteixi accessibilitat universal. Les candidatures estaran obertes fins a finals de gener, segons va informar l’Ajuntament.
El Bioscope pretén convertir-se en un referent pel que fa a la conservació, la investigació i l’educació ambiental. Té una inversió prevista de 18 milions d’euros i s’espera que es podrà obrir de cara al 2030.
El centre oferirà un recorregut perquè els visitants aprenguin sobre la història de la vida mitjançant experiències immersives, elements museístics i animals que han tingut un paper clau en l’evolució. Combinarà escenografies, recursos educatius i la presència d’espècies com amfibis, peixos, rèptils i invertebrats, moltes de vinculades a projectes de conservació en què participa el zoo.
L’edifici tindrà tres plantes, amb 3.000 metres quadrats interiors, i una zona exterior de més de 4.000 metres quadrats. Se situarà a la confluència dels carrers de Wellington i Pujades, amb accés des de l’interior del zoo i un altre d’independent des del carrer. També disposarà d’una zona de restauració, sales d’exposicions temporals, una sala d’actes i una botiga.
El projecte inclourà part del futur Centre d’Espècies Amenaçades del Mediterrani, en col·laboració amb la UICN, des d’on es coordinaran projectes de conservació d’espècies com el tritó del Montseny, la granoteta balear o el fartet. A més, oferirà programes educatius per a escoles, instituts i adults.
