Dos capellans culers i el xef bromista
Joan Vehils
Aquest any a l’acte d’investidura dels confrares d’honor de la Confraria de la Mare de Déu de l’Olivera hi va assistir, a més del rector de l’església de Santa Maria del Mar, Salvador Pié, el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Amb el primer, assidu lector del diari SPORT, sempre comentem l’actualitat del Barça, però desconeixia que Vilanova també fos un culer apassionat. I no solament això, el bisbe, com que és de la Fatarella, un petit poble de les Terres de l’Ebre, també és entès en olis. Tant que en va donar mostres en el seu magnífic sermó, sense cap paper.
Santa Maria del Mar és l’única església del món que té un escut del Barça entre les vidrieres. Es va col·locar en temps del president del Barça Agustí Montal, quan el club va ajudar a sufragar unes despeses de reparació de la congregació. En aquest ambient culer, un dels investits va ser l’expresident del Barça Sandro Rosell. No creguéssiu per això que tots els nous confrares eren culers, perquè el president de la Confederació d’Hostaleria i Restauració de Catalunya i vicepresident de Foment, Santiago García-Nieto, és un gran periquito que no es perd ni un partit. Aquest últim va ser apadrinat per l’empresària hotelera de Lloret i presidenta de Fidem, Cristina Cabañas.
El sector de la restauració va tenir un notable protagonisme, ja que van ser nomenats confrares el xef del restaurant Disfrutar, Eduard Xatruch, el de l’Hisop, Oriol Ivern, el xef i assessor culinari Jaume Colls, que, juntament amb la seva dona, Melisa, dirigeixen Personalchef.com, la CEO del Castell de Raïmat i presidenta de la Fundació Comunitària Raïmat Lleida, Elena Carandini, o els mestres pastissers Salvador Sauleda i Christian Escribà, que va ser apadrinat pel president de la Confraria, el doctor Andrés Clarós. Cal sumar-hi Roser Borràs, Joan Tous Martí, Isaac Parés, Joaquim Vives i Teresa Gutiérrez.
Des de Santa Maria del Mar ens traslladem al Merendero de la Mari, on els confrares van rebre la medalla d’honor i la capa de color verd oliva. Va ser un plaer compartir taula amb el president del grup editorial Mercacei, Juan Peñamil, amb l’advocat Joan Font i amb la notària de l’Estartit i, a partir d’ara de Girona, la nova confraressa Rocío Ramírez.
Excel·lent la feina de promoció de l’oli que s’elabora a la Confraria, amb Andrés Clarós al capdavant i amb l’estimable treball del seu vicepresident i CEO d’Olis Bargalló, Quico Bargalló. Per cert, espectaculars els seus olis.
80.500 euros
Els propietaris d’Ametller Origen Josep Ametller i Jordi Ametller, poden estar satisfets del projecte empresarial que han aconseguit en molt pocs anys i del sopar solidari que celebren des de fa quatre. Aquesta vegada van recaptar 80.500 euros, que aniran destinats al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, que forma part de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Aquest cop, el protagonisme se’l va emportar l’Aina, la filla d’una treballadora d’Ametller Origen que, a 14 anys i després d’un diagnòstic de càncer el 2018, és tractada al SJD Pediatric Cancer Center. Va ser emocionant sentir-la en una xerrada amb els presentadors Quim Masferrer i Bibiana Ballbè. També va ser un plaer sentir Ramon Mirabet i degustar un sopar d’autor dirigit per Nandu Jubany i en què van participar els xefs Martina Puigvert, Jordi Cruz, Lluc Crusellas, Carlota Claver, Hideki Matsuhisa i Oriol Balaguer.
A l’acte, al qual no van assistir polítics, vam poder veure el gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, l’oncòleg pediàtric del SJD Pediatric Cancer Center Andrés Morales, el doctor Josep Tabernero, l’editor Ferran Rodés i una de les persones que més domina el món de la música, el promotor i president de The Project, Tito Ramoneda.
A propòsit, ja al final, quan Josep Ametller va agrair la presència als 900 comensals, va desafiar el xef Nandu Jubany a augmentar el nombre d’assistents en el sopar de l’any vinent. "A mi no em vacil·lis en aquestes coses, que jo fins a 3.000 estic preparat", va dir Jubany. "Doncs 3.000, l’any que ve", va afirmar Josep Ametller. En fi, que la cosa va a més. Segur que, des del cel, la mare dels germans Ametller deu estar ben orgullosa dels fills.
