Les xarxes imposen un Nadal frenètica les llars
Amb els elfs i els calendaris sofisticats, han arribat els vídeos que informen de compres i preparatius, les fotos familiars amb jerseis que fan joc i les llistes de desitjos.
Núria Marrón
"¿Aquest Nadal podem fer l’elf entremaliat? A classe diuen que és molt divertit", va demanar fa uns dies l’Abril, d’11 anys, a la mare. La Marina no tenia ni remota idea de què li parlava: primera notícia d’aquest follet que, tot just sortit d’Instagram i TikTok, arriba cada vespre a les cases amb l’advent (període que arrenca quatre diumenges abans de la nit de Nadal) per fer una petita entremaliadura i, com diuen els seus ambaixadors, "mantenir la màgia de Nadal". "¿El vols canviar pel tió?", li va demanar, amb la por que potser estava a punt de cometre "una heretgia". "No cal. ¡Ho podem fer tot!". Amb la moció denegada, la segona emboscada va arribar dies després de passeig en un centre comercial: "¿Comprem un calendari d’advent dels que cada dia has de preparar una activitat, un regal o una sorpresa?".
"¿Que no n’hi ha prou amb el de xocolatines del súper?", va contestar la mare. És clar que per a l’Abril, fan fatal de tot el que faci olor de Nadal i brilli, no n’hi havia pas prou. Però a la Marina li va resultar "insuportable" imaginar que els preparatius de la nit de Reis s’havien d’allargar "¡ni més ni menys que quatre setmanes!". Segona moció denegada.
La febre de l’advent
El tango entre mare i filla arran de calendaris cada vegada més espectaculars i elfs entremaliats, que senyoregen aquests dies des d’internet fins al basar de la cantonada, no és més que un esqueix d’aquest nou Nadal forjat a les xarxes i que es va filtrant, a tota pastilla, en la vida quotidiana. Hi ha una infinitat d’e-litúrgies. La primera és que la celebració ja no és el tret de sortida oficial de la Grossa de la loteria, sinó l’advent, tradicionalment període espiritual preparatori i avui coartada per pujar, cada dia i durant quatre setmanes, vídeos i imatges viralitzables amb engagement de Nadal.
Així que, juntament amb follets i calendaris, han entrat també en bloc els vlogmas, els vídeos que manlleven el sufix mas de Christmas i en què s’informa de manera diària de l’avenç de compres, decorats i preparatius. Després hi ha les fotos de la família mil·lennista: unes amb pijames nadalencs que fan joc i d’altres amb jerseis amb arbres, galls dindis o rens. I les capses de la nit de Nadal, amb l’unboxing de pijames, xocolatines, llibres o tasses. I els sortejos digitals. I els carrusels amb el millor que ha passat del teu any. I les guies de regals del teu influencer de capçalera. I els mems. I per descomptat les "llistes de desitjos", aquesta versió adulta de la carta als Reis que inunden les xarxes (i els xats familiars) de vídeos, carrusels i collages amb els "objectes demanats" i en què fins i tot n’hi ha que tenen el temps i l’humor per convertir-les en bingos o powerpoints d’estètica corporativa.
¿Que potser són massa coses? No us amoïneu, que aquí arriben els xatbots de botigues i assistents d’IA, capaços de prescriure regals segons els gustos, l’edat i el pressupost, i que, si us fa mal la mà de tant comprar, fins i tot poden escriure la dedicatòria o, ja que hi som, la carta als Reis.
Entre l’algoritme i Nadal
És evident que hi ha un crush evident entre l’algoritme i Nadal. En el grup de treball d’Antropologia Digital de l’Institut Català d’Antropologia, apunten que "les xarxes actuen com a fàbriques de tradició del segle XXI: l’espai domèstic es torna espectacle, i la intimitat, contingut". Així, els nous rituals no només permeabilitzen l’espai off line, que arriba a llars i famílies de tot el planeta, sinó que el reconfiguren en temps real, per escurçar radicalment els processos tradicionals de transmissió cultural. "La lògica algorítmica", amb vídeos, imatges, tendències i sons, accelera la creació de costums, imposa cicles de consum constants i transforma l’experiència emocional de Nadal en un producte performatiu i compartible, en un autèntic ritual de connexió social i digital, més que en una celebració religiosa, com era en origen".
En aquest sentit, Janira Planas, consultora amb un radar especial per a tot el que bulli a internet, coincideix que justament "aquestes noves tradicions" han agafat velocitat pel factor de la viralitat. Mostrar diàriament l’entremaliadura de l’elf a casa teva o obrir un regal "dona l’oportunitat de poder anar publicant fotos o stories o tiktoks amb aquesta narrativa continuada que segueix la mateixa dinàmica que les sèries de contingut de l’estil Dia 1 entrenant, Dia 2 perdent pes, com és el cas dels vídeos d’Ibai Llanos, que mantenen la gent expectant".
A banda del format, per a Silvia Martínez, professora especialitzada en periodisme i comunicació digital de la UOC, un dels grans motors de tracció de les plataformes socials és precisament "l’emoció". D’entrada, apunta, quan arriba aquest moment de l’any es promocionen aquesta mena de continguts que tan bé juguen amb la il·lusió, la sorpresa i la curiositat de sortir a vides alienes. "La gent observa què fan els influencers i també genera continguts semblants per participar en el ritu. Proporciona satisfacció sentir que s’avança cap al model aspiracional que representen aquestes figures", apunta Martínez. A més, també es poden comentar les fotos familiars i la decoració dels uns i dels altres, fet que crea una fabulosa activitat i conversa que és pura benzina per a l’algoritme, que té l’objectiu que hi estiguem connectats el màxim temps possible.
‘Adventistes penedides’
El que en unes cases es viu amb aparent alegria en d’altres s’esquiva. "És bonic crear aquesta màgia, sobretot quan tens canalla, però si no hi arribes tampoc passa res", afirma Olga, que l’any passat es va apuntar a la febre de l’elf i el calendari i enguany se n’ha donat de baixa: "Ja no podia més". De fet, aquest frenesí ha creat una espècie de subcultura digital amb dos flancs: les famílies (mares, bàsicament) que, d’una banda, comparteixen llistes d’idees i consells, i les "adventistes penedides" que acaben baixant del carro per pura extenuació.
Davant d’aquesta pujada d’escala, Manuel Armayones, catedràtic d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, fa una crida a la calma: "Per Nadal es dona una tempesta perfecta d’estímuls i d’emocions. També de pressió social, perquè et pots arribar a sentir culpable si ets el qui aixeca el peu de l’accelerador i fas menys que el veí: i ara, amb les xarxes, el teu veí és tot el món".
Subscriu-te per seguir llegint
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques