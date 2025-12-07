La marihuana que crema
Dos incendis provocats per una sobrecàrrega a la xarxa elèctrica permeten als Mossos d’Esquadra detenir tres persones, d’entre 25 i 49 anys, com a responsables dels cultius de droga.
Germán González
Amb tan sols un dia de diferència, dos incendis causats per una sobrecàrrega a la línia elèctrica arran d’una connexió fraudulenta a la xarxa a dos immobles diferents al districte de Sant Martí de Barcelona han permès a la policia descobrir dues plantacions de marihuana. En total s’han requisat unes 2.000 plantes i s’ha detingut tres persones, d’entre 25 i 49 anys, com a responsables de les plantacions.
Segons assenyalen els Mossos d’Esquadra, els dos cultius incendiats no tenen relació entre ells. Els dos immobles estaven llogats i no ocupats, cosa que en va dificultar la investigació. Dels tres detinguts, només n’hi ha un amb antecedents per delictes de tràfic de drogues.
Els tècnics d’Endesa que van col·laborar en l’operació policial per reparar la connexió irregular que hi havia a la xarxa xifren el total de l’energia defraudada de les dues plantacions en 452.936 kWh, equivalent al consum anual de 130 habitatges.
El primer incendi va passar el 30 de novembre sobre les 10:30 hores en un local del carrer Zamora de Barcelona. S’hi van dirigir patrulles de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana i dotacions de bombers, que van sufocar l’incendi. A l’interior, els agents hi van localitzar 1.200 plantes de marihuana en diverses fases de floració així com eines per fer créixer aquest cultiu i evitar que l’olor alertés els veïns, a més de 60 pantalles d’il·luminació, aires condicionats i ventiladors.
Els policies van detenir el responsable de la plantació, que no tenia antecedents. La droga podria tenir un valor de 127.000 euros al mercat negre.
L’endemà d’aquest descobriment els agents de la policia en van fer un altre de gairebé idèntic. Cap a les 22.00 hores de l’1 de desembre, agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van ser activats per un altre incendi en un habitatge del carrer d’Auger, al mateix districte. També hi van acudir agents de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra de Sant Martí que van detenir dues persones quan intentaven abandonar el domicili amb un vehicle. A l’interior de l’immoble, la policia hi va trobar 700 plantes i eines per cultivar la marihuana.
Sense vinculació
Segons remarquen els Mossos, els detinguts de les dues plantacions no tenien vinculació aparent. Un dels sospitosos va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Barcelona el 3 de desembre acusat de tràfic de drogues i frau de fluid elèctric. Els altres dos arrestats continuen investigats pels mateixos delictes.
A més de requisar la marihuana intervinguda als dos immobles, els agents mantenen oberta una investigació per determinar si darrere d’aquestes plantacions hi ha crim organitzat relacionat amb el narcotràfic.
