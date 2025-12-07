Mor una dona al caure amb els seus dos fills des d’un desè pis
Els nens, de 3 anys, van patir ferides molt greus i estan hospitalitzats. La Policia descarta que pugui ser un cas de violència masclista.
GLORIA BARRIOS
Una dona de 48 anys va morir ahir després de precipitar-se des del desè pis d’un immoble del carrer de Ricardo Ortiz, al districte de Ciudad Lineal (Madrid), amb els seus dos fills de 3 anys, que estan hospitalitzats amb un pronòstic de molt greu.La Policia Nacional ha descartat la possibilitat que es pugui tractar d’un cas de violència de gènere, així ho van apuntar fonts policials a l’agència de notícies Europa Press. El succés es va produir al voltant de les 9.00 hores. Segons va informar Emergencias Madrid, els sanitaris de Samur-Protecció Civil desplegats al lloc tan sols van poder confirmar la mort de la dona i van traslladar molt greus els menors a l’Hospital Universitario 12 de Octubre i a l’Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
La Policia Nacional ha estat la que s’ha fet càrrec de la investigació per poder aclarir les circumstàncies de l’esdeveniment, segons la informació facilitada pels serveis d’emergències. Al dispositiu hi van intervenir, a més, efectius de la Policia Municipal de Madrid i dels Bombers de Madrid.
Els experts en aquest tema ens recorden que les persones que tinguin idees suïcides i les persones properes poden rebre ajuda especialitzada a qualsevol hora al telèfon 024 i, davant situacions d’emergència, també poden trucar al 112. Des de la posada en marxa, l’agost del 2020, el telèfon de prevenció del suïcidi de Barcelona (900 925 555) ha atès 24.800 trucades. Un equip de voluntaris, seleccionats i formats, atenen totes les trucades.
