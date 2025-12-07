El bon temps i les ganes de Nadal omplen a vessar la Fira de l'Avet d'Espinelves en el seu primer cap de setmana
Fins al 14 de desembre s'esperen vendre 5.000 arbres i superar les 120.000 persones
Norma Vidal (ACN)
La Fira de l'Avet d'Espinelves ha tornat a superar les expectatives de visitants durant el primer cap de setmana d'obertura marcat per les temperatures suaus i les ganes de Nadal. L'alcalde del municipi, Antoni Tanyà, ha explicat que l'afluència de públic de dissabte va ser "espectacular" i que aquest diumenge s'estan repetint les bones sensacions amb pàrquings plens i cues per accedir al poble des de primera hora. Tot i lamentar el col·lapse a l'Eix Transversal, ha celebrat que la població "s'ompli de persones que venen a buscar el seu avet". Es calcula que fins al 14 de desembre es vendran 5.000 arbres i se superaran els 120.000 visitants d'anys anteriors. Enguany hi ha 120 parades, una desena d'avets de productors locals.
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica