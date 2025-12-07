Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El bon temps i les ganes de Nadal omplen a vessar la Fira de l'Avet d'Espinelves en el seu primer cap de setmana

Fins al 14 de desembre s'esperen vendre 5.000 arbres i superar les 120.000 persones

Dues dones buscant un avet a la Fira de l'Avet d'Espinelves

Dues dones buscant un avet a la Fira de l'Avet d'Espinelves / ACN/Norma Vidal

Norma Vidal (ACN)

Espinelves

La Fira de l'Avet d'Espinelves ha tornat a superar les expectatives de visitants durant el primer cap de setmana d'obertura marcat per les temperatures suaus i les ganes de Nadal. L'alcalde del municipi, Antoni Tanyà, ha explicat que l'afluència de públic de dissabte va ser "espectacular" i que aquest diumenge s'estan repetint les bones sensacions amb pàrquings plens i cues per accedir al poble des de primera hora. Tot i lamentar el col·lapse a l'Eix Transversal, ha celebrat que la població "s'ompli de persones que venen a buscar el seu avet". Es calcula que fins al 14 de desembre es vendran 5.000 arbres i se superaran els 120.000 visitants d'anys anteriors. Enguany hi ha 120 parades, una desena d'avets de productors locals.

