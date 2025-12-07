Crisi sanitària
Així operen els gossos que rastregen a la recerca de senglars morts per la pesta porcina
Els canins intervenen en les àrees de difícil accés del perímetre controlat i són essencials per evitar la dispersió del virus
Els Agents Rurals utilitzen drons i gossos per trobar senglars afectats per la PPA a l’espera de poder atrapar-los
MAPA i LLISTA | Aquests són els 91 municipis de Catalunya que la UE declara com a zona infectada de pesta porcina
Pesta porcina africana a Catalunya, en directe | Última hora del brot a Collserola: senglars morts i zona afectada
Clàudia Mas
Els gossos rastrejadors desplegats en l’operatiu contra la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya s’han convertit en una peça clau per localitzar cadàvers de senglars dins de l ’àrea infectada i en tot el seu perímetre de control que ja afecta 91 municipis. La presència d’aquestes restes és un dels principals factors de transmissió del virus, i per això la seva detecció i retirada ràpida resulta essencial per frenar-ne l’expansió.
El subinspector Lluís Pallarès Navarro, cap de l’àrea de Grups Especials del Cos d’Agents Rurals, detalla que el territori afectat s’ha dividit en quadrícules de 300 x 300 metres que es rastregen de forma sistemàtica en un perímetre de fins a 14 quilòmetres de baix risc. En funció de l’accessibilitat del terreny, cada zona s’assigna a un equip específic: agents a peu, drons o binomis canins –un agent i el seu gos detector–. «Els gossos es destinen a les àrees amb vegetació molt densa, torrents o pendents, on l’accés és especialment limitat», explica Pallarès.
Actualment hi participen 15 binomis canins procedents de diferents cossos: Agents Rurals de Catalunya, Banders d’Andorra, Agents Forestals de la Comunitat de Madrid i Guàrdia Civil. Està prevista, a més, la incorporació d’un equip addicional de la Vall d’Aran. Agents Rurals, en total, disposa de vuit canins, però només tres estan especialitzats en la recerca d’animals morts.
Gossos especialitzats a detectar cadàvers
Els gossos de l’operatiu estan entrenats exclusivament per detectar cadàvers de fauna mitjançant el vent captant partícules a l’aire sense seguir rastres a terra ni perseguir animals vius. «Aquest tipus d’ensinistrament és imprescindible per evitar que qualsevol exemplar de senglar pugui desplaçar-se fora de l’àrea infectada. No són gossos de rastreig ni de caça; si apareix un animal viu, es queden quiets», remarca Pallarès. La neutralitat del comportament dels gossos és un element de «bioseguretat» més per no generar moviments que puguin comprometre la contenció del brot.
Protocol d’actuació i bioseguretat
Quan un binomi localitza un cadàver, s’activa un protocol estricte que inclou:
- Desinfecció immediata de les potes i zones exposades del gos.
- Marcatge exacte del punt on es troba el cadàver.
- Avís a l’equip d’extracció, encarregat de retirar-lo amb mesures de bioseguretat.
- Segona desinfecció abans de pujar al vehicle.
- Tercera desinfecció al Centre de Comandament Avançat de Torreferrussa.
Aquest procediment, elaborat amb assessorament de veterinaris de la Universitat Autònoma de Barcelona, té per objectiu impedir que els gossos puguin transportar material biològic entre quadrícules o fora del perímetre controlat.
Mentre els binomis actuen a les zones més inaccessibles, els equips terrestres geolocalitzats revisen a peu les àrees transitables i els drons amb cambra tèrmica cobreixen els espais oberts, especialment superfícies agrícoles.
Contenció sense batudes
Les batudes de senglar continuen sense activar-se. El protocol actual prioritza evitar qualsevol desplaçament de fauna viva que pogués afavorir la dispersió del virus. L’ús de gossos detectors —entrenats per no interactuar amb animals vius— permet avançar en la prospecció de tot el perímetre sense generar pertorbacions.
«La funció principal és localitzar i retirar tots els cadàvers de fauna per reduir el risc de transmissió», resumeix Pallarès. L’operatiu es mantindrà actiu fins que totes les quadrícules estiguin completament revisades i el territori quedi lliure de restes susceptibles de mantenir el virus.
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga