Els gossos, clau per rastrejar els senglars morts
Corea del Sud accepta tornar a comprar porcs catalans i desbloqueja gairebé 100 milions d’euros anuals en exportacions
Gabriel Ubieto
L’auditoria encarregada per la Generalitat de Catalunya per aclarir l’origen del brot de pesta porcina africana la portarà a terme un equip mixt d’experts catalans, de la resta d’Espanya i de la Unió Europea. Així ho va anunciar el conseller d’Agricultura, Óscar Ordeig, en una compareixença ahir des de Lleida. L’Executiu català diversifica així la comissió encarregada de determinar si el virus que s’ha disseminat per Collserola i ja ha matat 13 senglars es va escapar d’un laboratori, tal com estudia l’últim informe del Ministeri d’Agricultura. Catalunya compleix ahir el seu novè dia de crisi sanitària sense registrar nous positius. Fa tres jornades que oficialment no se sumen nous casos.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar dissabte una auditoria amb l’objectiu de poder determinar l’origen del virus, que genèticament difereix de la pesta porcina africana que pateixen actualment altres països d’Europa. Cosa que obre la porta al fet que el virus no arribés a través d’un entrepà contaminat, com inicialment es va pensar, sinó que es pogués haver escapar, per negligència o causa encara per determinar, d’un laboratori. A Catalunya, l’únic gran laboratori que investiga aquesta malaltia és el del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), ubicat a pocs metres d’on es van localitzar els primers senglars infectats.
Protocols de bioseguretat
La Generalitat insisteix que en el dia d’avui cap de les dues hipòtesis oficials –la de l’entrepà i la del laboratori– estan ni confirmades, ni desmentides i demana paciència per aclarir els fets. La missió esmentada recaurà en Josep Usall, el director de l’IRTA-CReSA, el mateix centre d’on podria haver-se escapat la malaltia. Però no només. El Govern crearà una comissió d’experts, els noms dels quals donarà a conèixer a principis d’aquesta setmana vinent, multidisciplinària. "Tindrem els millors de Catalunya, d’Espanya i algun europeu", va assenyalar Ordeig.
El CReSA no serà així jutge i part en una investigació que pretén identificar el possible origen del virus, i millores en els protocols de bioseguretat de les instal·lacions. "L’auditoria haurà de definir quins centres s’hauran d’analitzar, va explicar el conseller, que també ha volgut tancar files amb els tècnics del laboratori. "Vull fer una defensa dels nostres centres de recerca i investigadors", va afirmar.
El conseller d’Agricultura va anunciar públicament que Corea del Sud tornarà a comprar porc català, perquè després de detectar-se el primer positiu de pesta porcina tots aquells mercats més enllà de la Unió Europea, per protocol, es van tancar. Els coreans –el cinquè país que més exporta– tornaran a exportar porc, tot i que aïllant el que provingui de granges a 20 quilòmetres de la zona zero de contagi, i això desbloqueja uns 100 milions d’euros anuals en exportacions.
Ordeig va celebrar la decisió diplomàtica com una "gran notícia" i va informar que també s’està renegociant amb les Filipines i el Japó per reobrir aquests mercats. Aquest últim mercat és especialment rellevant, atès que mou aproximadament 300 milions d’euros anuals. "Esperem que durant els pròxims dies tinguem bones notícies en aquest sentit", va declarar Ordeig. La Xina, que més enllà de la UE és el principal comprador de porc català, ja va anunciar fa uns dies que tornaria a comprar, però només animals criats a Lleida, Girona i Tarragona.
"Molta feina per davant"
El conseller va destacar que no s’han registrat nous positius en senglars i que el virus continua sense haver arribat a cap granja. És per això que considera que "els objectius principals s’han aconseguit", ja que el virus està contingut i aïllat en el perímetre de 20 quilòmetres des de la zona zero, tal com va recomanar la UE. No obstant, també va asseverar que "tenim molta feina per davant, que ningú es relaxi".
El responsable d’Agricultura va animar els catalans a menjar porc, ja que consumir-lo "és segur", perquè ni la malaltia passa dels animals a les persones ni s’ha registrat cap positiu a les granges que pogués contaminar els productes que arriben a la taula dels veïns. Ordeig també va reclamar que la col·laboració ciutadana prossegueixi, per així ajudar les autoritats a localitzar potencials nous infectats. Fins ara el servei d’emergències 112 ha rebut al voltant de 1.400 trucades de gent que ha trucat en relació amb la PPA.
Els gossos rastrejadors desplegats en l’operatiu contra la pesta porcina africana a Catalunya s’han convertit en una peça clau per localitzar cadàvers de senglars dins de l’àrea infectada i en tot el seu perímetre de control, que ja afecta 91 municipis. La presència d’aquestes restes és un dels factors de transmissió i detecció del virus.
