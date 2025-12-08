El "sí" guanya a Gósol i passarà a ser província de Barcelona
Els veïns partidaris d’abandonar Lleida s’imposen amb un 88% dels vots en un jornada en la qual van acudir a les urnes la meitat dels empadronats més grans de 16 anys.
MIQUEL SPA
El "sí" va guanyar en la consulta que es va celebrar ahir a Gósol, de manera que el municipi iniciarà el procés per sol·licitar el canvi de província i integrar-se a la de Barcelona, un pas que ha obert un debat sobre identitat i recursos en la població.
Els veïns així ho han decidit enmig del pont de la Puríssima, amb el poble ple de visitants, que han omplert bars, botigues i carrers. L’escrutini va acabar amb 88 vots a favor d’entrar a la província de Barcelona dels 100 emesos (88%) i 12 vots en contra (12%), és a dir, partidaris de continuar en la de Lleida. La votació no va registrar ni paperetes en blanc ni tampoc nul·les.
Els 100 votants han configurat una participació del 50,5% sobre els 198 que hi tenien dret, els empadronats a partir dels 16 anys.
Gósol va viure un matí de diumenge que va estar marcat per la consulta i pel resultat que ha donat la majoria. El consistori obrirà a partir d’ara el procés formal per sol·licitar el canvi de província de Lleida a Barcelona. La votació va ser seguida amb expectació i un ambient impregnat del debat identitari i econòmic, mentre els veïns passaven per la sala de plens a votar i, a fora, els turistes omplien les terrasses i els carrers del poble.
L’últim votant, el que va fer el número 100, va introduir el seu vot quan faltava un minut per tancar l’urna. Davant el resultat i ja alliberat dels nervis que van tenir durant tot el matí, l’alcalde, Rafel López, va voler agrair la participació en la consulta i va matisar que, si bé va participar la meitat del cens electoral, en realitat és una quantitat que correspon al 70% de la gent que realment viu al poble. "Ho valorem molt positivament perquè hem aconseguit vehicular el que el poble feia molts anys que demanava", va explicar l’alcalde, gran defensor del canvi, que va tranquil·litzar els veïns i va negar un possible augment d’impostos.
López va afegir que, a partir d’ara, es començaran a realitzar els tràmits amb les diferents administracions per fer efectiu el canvi, inclosa la sol·licitud formal al Govern. L’alcalde va remarcar que es tracta d’un procés llarg.
Avançar
"Ha quedat demostrat que el poble ha triat avançar cap a un consistori amb més recursos i plenament integrat amb la resta del Berguedà. Ens hem esforçat perquè fos així", va sentenciar. El municipi també haurà d’obtenir l’aprovació final de les Corts espanyoles, un procediment amb un sol precedent en la història. Gátova va escriure un capítol singular en la història administrativa de l’Estat quan, el 27 de desembre de 1995, va canviar de província, passant de Castelló a València.
Gósol activarà un procés per integrar també els veïns o els propietaris de cases en la població que, no obstant, no estan empadronats i que no van poder votar. A partir de demà, el consistori obrirà una recollida de firmes per sumar les adhesions dels veïns que no estan en el cens i que volen mostrar el seu suport al canvi de província.
A primera hora del matí, els primers electors van entrar a l’ajuntament gairebé barrejant-se al carrer amb turistes que preguntaven per rutes i camins. Mentrestant, les botigues van mantenir un flux continu de clients, molts dels quals eren aliens al procés que es desenvolupava dins del consistori. María José Rodríguez, que va pujar expressament des de Berga, va ser la primera a votar pocs segons després de les 10.00 hores apel·lant al sentiment de pertinença al Berguedà, mentre que José Tomàs, que ho va fer en segon lloc, va fer dipositar la papereta a una nena de la seva família. "Votem pel seu futur", va assegurar.
63 persones
En la consulta podien participar 198 persones i era necessari un mínim de 63 paperetes perquè fos efectiva. Al voltant de les 12.00 hores, la taula ja va saber que la consulta era vàlida. Molts veïns, de fet, pronosticaven que el més complicat de la jornada seria, precisament, arribar al mínim de vots.
La paradoxa de la consulta era evident: Gósol, amb 230 habitants censats, és l’únic municipi de la comarca adscrit a Lleida, malgrat que la resta de la comarca ho està a la de Barcelona.
"Els nostres visitants són de Barcelona i nosaltres fem més vida en aquesta província, però els nostres papers continuen sent de Lleida", es va queixar un veí que hi va votar a favor.
