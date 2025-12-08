La IA ja canvia la feina diària, però les empreses no estan preparades
L'establiment de la IA està provocant diferències tangibles entre sectors, companyies i professionals, segons les dades que ofereix el Baròmetre elaborat per Planeta Formación y Universidades
Bego Contreras
Fa tres anys que la IA es va establir al nostre dia a dia, i actualment s’ha convertit en una eina clau a l'hora d'entendre la transformació empresarial i laboral. En aquest context, el segon Baròmetre d'IA i Empleabilitat del Futur, elaborat per Gad3 per a Planeta Formación y Universidades, pretén aclarir en quina mesura afecta la situació les empreses i els seus empleats, alhora que analitza l'ús i el coneixement real que té cadascú sobre la IA.
Per fer el baròmetre, es va dur a terme una combinació d'enquestes en línia i entrevistes en profunditat a directius. Per a la part en línia, es va utilitzar una mostra total d'aproximadament 3.200 estudiants a Espanya, França, Itàlia i Colòmbia.
Una edició al voltant de treballadors i directius
La primera edició es va centrar en el sector educatiu i en la manera com docents i estudiants s'adaptaven a la utilització de la IA. A la segona, el protagonisme ha passat al món corporatiu dels treballadors espanyols i d'altres països, veient com perceben, utilitzen i es formen en IA els que tenen un paper actiu i diari en la transformació productiva.
Les primeres dades de l'informe deixen clara la complexitat del panorama: malgrat que més de la meitat dels treballadors empren IA en les tasques diàries, la immensa majoria (3 de cada 4) encara no han rebut formació. I és que només el 16% de les empreses han impulsat programes de formació, cosa que posa de manifest un problema en els ritmes de preparació.
Davant aquest panorama sorgeix Nex·ia, un centre de formació en intel·ligència artificial, de Planeta Formación y Universidades que compta amb la col·laboració de Google i Deloitte, i que té com a objectiu ser un espai de referència a l'hora d'acompanyar la transformació de treballadors i directius, reforçant la importància del paper humà davant dels canvis tecnològics, que ja tenen incidència directa.
Un canvi en marxa
Algunes de les dades clau que ha donat el baròmetre són que més del 90% dels professionals han sentit a parlar de la IA, però només una de cada quatre empreses ha implantat llicències. Per part dels directius, la valoració és positiva, considerant la IA com una aliada per a l'automatització i una eina que augmenta la competitivitat de l'empresa, mentre que els empleats són més escèptics, amb nombrosos dubtes pràctics.
Actualment, hi ha un desequilibri, ja que tots els perfils coincideixen en el potencial de la IA a l'hora d'automatitzar tasques rutinàries i poder millorar productes i serveis, però menys del 20% de les empreses impulsen formació específica, alhora que la majoria dels treballadors tenen por de l'impacte laboral.
Si atenem el repartiment per sectors, l'audiovisual i l'educatiu lideren l'adopció de l'eina, mentre que la salut i l'empresa porten un ritme més lent, encara que segueix destacant la manca de formació, el desconeixement i la regulació de grans obstacles.
En aquest context, encara queda camí per recórrer i reptes, ja que només un 16% d'empreses promou la formació en IA. La majoria de professionals la demanen, però no hi accedeixen, per la qual cosa les aliances empresa-formació tenen un paper clau, destacant les iniciatives concretes dutes a terme per Planeta Formación y Universidades, Google o Deloitte.
Conclusions clau del Baròmetre
Amb el baròmetre queda clar que la IA no és una eina desconeguda: més del 90% dels enquestats, a Espanya, Colòmbia, Itàlia i França, n'han sentit a parlar, per la qual cosa hi ha un coneixement gairebé universal de la tecnologia als quatre països, amb percentatges que superen el 92% en tots els casos. Per part seva, Espanya se situa com el país amb menys grau d'inversió, ja que només una de cada quatre companyies ha adquirit llicències d'IA.
L’opinió més compartida és que la IA és una aliada a l’hora d’automatitzar tasques rutinàries. Es tracta de la percepció més estesa a tots els països i perfils analitzats. Els directius insisteixen en el potencial de la IA per automatitzar i optimitzar processos, millorant la qualitat de productes i serveis.
En contra de l'establiment de l'eina s’hi situa la manca de coneixements i habilitats a les empreses, sent el principal motiu als quatre països. En aquest sentit, la formació en IA és escassa (només el 24% dels que la implementen la paguen les empreses a Espanya) i un 44% dels enquestats que no tenen formació volen rebre’n. A més, els professionals que encara no han rebut formació prefereixen l'autoformació a tots els països, excepte a França.
És cert que la IA transforma el rol professional, ja que millora les condicions de treball i redueix les tasques administratives, per la qual cosa la majoria dels directius coincideixen en el gran impacte que tindrà l'eina a l'hora de transformar i automatitzar el treball, permetent que els professionals se centrin en tasques de més valor, però actualment hi ha un clar desequilibri relacionat amb la formació.
