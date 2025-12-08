L’Eixample suma gairebé mil sancionsals pisos turístics
Entre el 2021 i el 2025 el nombre d’inspeccions realitzades a vivendes de lloguer vacacional van ser 7.597, de les quals es van derivar 2.881 expedients.
Carles Cols
El districte de l’Eixample va portar a terme el 2024 algunes inspeccions a pisos turístics. Des de principis del 2025, en suma ja 1.704. També es pot agafar més perspectiva. Entre el 2021 i el 2025 el nombre d’inspeccions realitzades són 7.597, de les quals es van derivar 2.881 expedients oberts que van conduir a 991 procediments sancionadors.
L’Eixample és, amb distància, el districte de la capital catalana amb més apartaments turístics legals, un total de 4.652, un per cada 60 habitants, i per això les queixes per molèsties que ocasionen són ja gairebé una tradició en gairebé tots els plens, audiències públiques i consells de barris en els quals els veïns de la ciutat poden traslladar directament, micro en mà, les seves queixes als responsables municipals.
Les molèsties més habituals
Solen ser intervencions desesperades, molt significatives des del punt de vista qualitatiu, gent que no pot dormir o a la qual intenten entrar a casa de matinada perquè l’alcohol, pel que sembla, fa que tots els panys i pisos d’una finca siguin indistingibles. Recollir excrements de l’ascensor o el vestíbul tampoc és estrany. O que algú dormi al replà de l’edifici. El que les xifres que el regidor de districte Marc Martínez va donar a conèixer en l’últim ple de l’any revelen, des d’un altre punt de vista, és la magnitud quantitativa del problema.
Cada vegada que es produeix un d’aquests cara a cara entre afectats i càrrecs públics, el destacat que sempre fan aquests últims és el mateix, que el propòsit de l’Ajuntament de Barcelona, o com a mínim de l’actual govern municipal, és posar fi a l’existència de pisos turístics a la ciutat el 2028. Legalment, no pot anticipar aquesta data, però, també legalment, té una sentència del Tribunal Constitucional que li permet encarar aquest repte.
Sense llicència
La tasca dels inspectors entre el 2021 i el 2025 ha permès, a més, segons Martínez, detectar 417 apartaments turístics que no tenien llicència. Després d’un procés administratiu que se sol dilatar en el temps, els infractors podrien ser penalitzats amb sancions de fins a 60.000 euros, però el problema, tal com va sortir a col·lació en el ple del districte, és que la barca té una via d’aigua. Si l’Ajuntament aconsegueix precintar un apartament, n’hi ha prou que el propietari anunciï que el converteix en un lloguer de temporada perquè hagi de ser forçosament desprecintat.
Concebuts per allotjar persones que han de fer-hi estades de menys d’un any, en principi a càrrec de l’empresa que els destina aquí, els lloguers de temporada s’han acabat convertint en un càncer immobiliari tant o més preocupant que els apartaments turístics a l’Eixample. L’Ajuntament confia que la nova regulació en curs al Parlament pugui tapar aquesta via d’aigua.
