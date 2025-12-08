Oxfam Intermón Trailwalker 2026 celebra 15 anys caminant contra la pobresa
Una nova edició d’aquesta cita esportiva i solidària torna a la Via Verda de Girona amb l’objectiu de recaptar fons per portar aigua potable a comunitats vulnerables de tot el món.
Els propers 18 i 19 d'abril del 2026, la Via Verda de Girona tornarà a convertir-se en l'escenari de l'Oxfam Intermón Trailwalker, que aquest any celebra el 15è aniversari. Milers de participants recorreran algun dels seus quatre itineraris amb un propòsit que va més enllà de l'esport: recaptar fons per garantir l'accés a aigua potable a comunitats on aquest recurs essencial és limitat.
Considerat el repte esportiu i solidari per equips més gran del món, el Trailwalker proposa quatre modalitats 100, 55, 25 o 10 quilòmetres per realitzar caminant o corrent, sempre amb un objectiu clar: lluitar contra la pobresa al món. Aquesta edició busca rendir homenatge a totes les persones, empreses i municipis que han estat part del compromís durant aquests quinze anys.
Quatre distàncies i un objectiu
L'Oxfam Intermón Trailwalker 2026 està pensat per a tota mena de perfils, gràcies a la varietat de distàncies i la possibilitat de completar els recorreguts caminant o corrent. La modalitat reina de la cita esportiva és la prova de 100 quilòmetres, que arrencarà el dissabte 18 d'abril a Olot i arribarà fins a Sant Feliu de Guíxols seguint completament la Via Verda. Aquest mateix dia també es fa el recorregut de 55 quilòmetres, entre Olot i Salt, una opció exigent però accessible per a equips que busquen combinar esforç i paisatge.
La distància de 25 quilòmetres, que es va incorporar per primera vegada el 2025, proposa un trajecte entre Olot i les Planes d’Hostoles pensat per als qui s'hi inicien o busquen una experiència menys exigent. El diumenge 19 serà el torn de l'opció més curta i familiar: 10 quilòmetres des de Santa Cristina d'Aro fins a Sant Feliu de Guíxols, una manera de sumar-se a l'ambient del Trailwalker sense necessitat d'una preparació intensa.
El recorregut travessa diferents municipis com Olot, les Preses, la Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols, les Planes d’Hostoles, Amer, Anglès, Salt, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Entre volcans, boscos exuberants, gorgs, ponts ferroviaris i trams ombrívols, la Via Verda ofereix un entorn únic per afrontar aquest doble desafiament: sumar quilòmetres i generar impacte social.
Un repte solidari per portar aigua on més cal
L'Oxfam Intermón Trailwalker és, sobretot, un desafiament col·lectiu. En les modalitats de 100 i 55 quilòmetres cada equip està format per quatre caminants o corredors i dos de suport. En la distància de 25 quilòmetres n’hi participen entre quatre i sis, i en la de 10 quilòmetres, hi pot haver entre dos i deu integrants.
Abans d'iniciar la prova, tots els equips han de superar un repte solidari: recaptar 1.500 euros en les modalitats de 100, 55 i 25 quilòmetres, i 500 euros en la de 10. Les donacions poden venir d'activitats organitzades pels equips, d'aportacions particulars, patrocinis o venda de productes solidaris, i es destinaran a finançar kits d’higiene familiar, latrines d’emergència, fonts i sistemes d’aigua potable en comunitats vulnerables de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina.
Aquest projecte té una importància especial en un context de crisi climàtica, en què els desastres naturals s'han triplicat en les últimes tres dècades. Com a conseqüència, milions de persones han perdut l'accés a aigua potable i moltes dones i nenes segueixen caminant quilòmetres cada dia per aconseguir-ne. Cada aportació i cada quilòmetre recorregut al Trailwalker contribueixen a revertir aquestes desigualtats.
Inscripcions obertes
Oxfam Intermón vol celebrar el camí recorregut durant aquests 15 anys i mirar cap als propers quinze amb un missatge clar: juntes, les persones poden transformar vides.
Les inscripcions per al Trailwalker 2026 ja estan obertes a la web oficial. La Via Verda de Girona tornarà a reunir milers de persones disposades a caminar per portar aquest bé tan preat allà on més es necessita.
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit
- Els Bombers evacuen amb helicòpter un escalador ferit a Berga