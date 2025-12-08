Crisi a Catalunya
Els agents rurals extremen el control de la zona zero de la pesta porcina i no descarten ampliar el rastreig fins als 20 quilòmetres
El compliment de la ciutadania de les restriccions d’accés el cap de setmana ha sigut «molt elevat», afirma el cos
Pesta porcina africana a Catalunya, en directe | Última hora dels casos, senglars morts i localitats afectades
Guillem Costa
El cos d’Agents Rurals de la Generalitat intensifiquen per terra i aire el control del perímetre de la zona afectada per la pesta porcina africana (PPA) i els voltants. El subinspector Quico Rivera, cap de l’àrea de grups de suport, ha explicat aquest dilluns que el dispositiu de control d’accessos als espais naturals avança amb normalitat i que, durant el cap de setmana, el grau de compliment de la ciutadania de les restriccions d’accés ha sigut molt elevat. Segons ha detallat, els tancaments perimetrals i la protecció de les zones limitades es desenvolupa «amb tranquil·litat».
«Davant l’afluència de visitants típica dels dies festius, incrementem el seguiment», ha remarcat. Els Agents Rurals celebren que el compliment de les restriccions estigui sent «majoritàriament positiu»: «Cal felicitar la ciutadania perquè està contribuint a la seguretat».
Actuar amb rapidesa
Rivera ha recordat que l’objectiu principal és supervisar la zona per detectar senglars morts: «No podem abaixar la guàrdia i és important que la gent avisi si detecta indicis d’un animal infectat». La idea és poder actuar amb rapidesa davant qualsevol alarma per mirar de frenar l’expansió del virus. Els Agents Rurals mantenen desplegat el pla de contingència que apliquen des del primer dia del brot, que inclou la supervisió constant dels accessos, el suport aeri per controlar moviments dins del perímetre i la presència de patrulles en els punts més sensibles.
Les prospeccions sobre el terreny continuen organitzades per quadrícules, un mètode que permet revisar de forma sistemàtica i exhaustiva els diferents sectors inclosos al radi de seguretat, que inclou des dels 6 fins als 10 quilòmetres al voltant del focus detectat. Aquest treball inclou la localització de possibles cadàvers de fauna salvatge i el control d’activitats incompatibles amb les restriccions actuals.
De Collserola a Montserrat
El subinspector també ha volgut reconèixer la tasca de col·laboració que estan rebent per part de diferents cossos i entitats. Hi destaquen les ADF, que donen suport a la vigilància a les zones forestals; els Mossos d'Esquadra, les policies locals i la Unitat Militar d’Emergències (UME), la presència de la qual està sent «molt important» per reforçar l’operatiu. La coordinació entre tots aquests equips, ha afegit Rivera, està permetent mantenir un control efectiu del territori i avançar en la contenció del brot.
«En els pròxims dies, haurem de replantejar l’estratègia en funció del que digui el pla», avança el responsable de l’operatiu, que no descarta ampliar el perímetre de control fins als 20 quilòmetres. Principalment, els vols se centren als parcs naturals de Collserola, Sant Llorenç i Montserrat, les àrees pròximes al lloc on es van trobar senglars morts. L’objectiu és trobar senglars morts i extreure’ls amb un ganxo i, al mateix temps, vigilar que no hi hagi persones a l’àrea restringida. Tanmateix, la localització dels porcs senglars es realitza principalment amb drons, que disposen de càmera tèrmica.
