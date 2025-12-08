Tres persones moren arrossegades per l’onatge a Tenerife
Pedro Fumero
Almenys tres persones van morir ahir i algunes van resultar ferides després que, a primera hora de la tarda, fossin arrossegades per l’onatge quan es trobaven en una piscina natural, coneguda com Isla Cangrejo, a la zona de Los Gigantes (Tenerife), en el municipi de Santiago del Teide.Els agents calculen que dos o tres banyistes més podrien estar desapareguts, amb la qual cosa el nombre de víctimes mortals podria augmentar.
Una dona, que es trobava en parada cardiorespiratòria, va poder ser reanimada pels professionals sanitaris i va ser traslladada en l’helicòpter medicalitzat del Servei d’Urgències Canari (SUC) a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de La Candelaria.
Fins a la zona, al litoral sud-oest de Tenerife, van acudir tres helicòpters, l’Helimer de Salvament Marítim, el del Grup d’Emergències i Salvament del Govern de les Canàries i el medicalitzat del Servei d’Urgències Canari.
A més, el 112 va activar diverses ambulàncies, així com la Policia Local, la Guàrdia Civil i el metge d’urgències del centre de salut més pròxim.
Alerta
Fa uns dies, el Govern de les Canàries va activar la prealerta per fenòmens costaners adversos i va aconsellar la població que no s’acostés al litoral. Al llarg de la tarda d’ahir, el 112 va recordar a les xarxes socials que la prealerta continuava vigent a causa del mal estat del mar a les costes obertes al nord i també a l’oest.
Algunes de les víctimes es tracta de ciutadans estrangers i turistes de mitjana edat. L’accés a l’enclavament es mantenia tancat i precintat des de feia diversos dies. No obstant els agents van haver-hi d’acudir diverses vegades en les últimes jornades per reposar els precintes i fins i tot treure persones d’Isla Cangrejo que volien fer-se fotos.
