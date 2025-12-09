MEDI AMBIENT
El 2025 serà el segon o el tercer any més càlid mai registrat
Valentina Raffio
Segons confirma l’últim l’últim butlletí del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), el gran termòmetre europeu per estudiar l’avanç de la crisi climàtica al planeta, els registres indiquen que el 2025 ja està empatat amb el 2023 com el segon any més càlid mai registrat i que, tret d’un gir completament inesperat dels registres del desembre, tancarà ocupant el segon o tercer lloc del rànquing històric d’anys més calorosos mai registrats a la Terra.
"Aquestes xifres reflecteixen el ritme accelerat que està adquirint el canvi climàtic i ens recorden que l’única manera de mitigar l’augment futur de temperatures és reduir ràpidament les emissions", afirma Samantha Burgess, directora estratègica de Clima a C3S.
Novembre, tercer
Les dades indiquen que el mes de novembre passat va ser el tercer més càlid registrat en el conjunt del globus, amb una temperatura mitjana global de 14,02 graus i un valor fins a 1,54 graus per sobre dels nivells preindustrials, el llindar que els científics prenen com a referència per estudiar l’avanç de l’escalfament global. Aquestes xifres encaixen amb les observades durant aquesta tardor, una estació que ja destaca com la tercera més càlida registrada a escala global i la quarta més calorosa viscuda a Europa.
Els científics afirmen que des del setembre fins ara pràcticament tot l’hemisferi nord, des d’Europa fins a l’Àrtic i el Canadà, va registrar temperatures per sobre del normal per a l’època. Els termòmetres europeus, per posar un exemple, van ser un grau per sobre de l’observat en els últims trenta anys. Per la seva banda, la temperatura mitjana de la superfície marina al novembre va ser de 20,42 graus, la quarta xifra més alta mai registrada per a aquell mes.
