Tribunals
Els jutjats triguen més d’un any a resoldre les custòdies
El temps d’espera és més del doble que fa 20 anys, quan s’allargava fins a sis mesos. La compartida ja es concedeix en sis de cada 10 separacions o divorcis.
El Periódico
Fa gairebé una dècada que els jutjats catalans acumulen al voltant de 4.000 resolucions pendents sobre guarda i custòdia de fills menors en separacions no matrimonials, una espera equivalent a la que es registra en parelles casades. Són dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) consultades per l’agència ACN, vinculades a l’augment del 150% de les separacions que arriben als jutjats sobre custòdia i/o guarda de fills, uns casos que han passat de 2.500 el 2005 a més de 6.000 des del 2014. L’efecte ha sigut un increment progressiu del temps que les parelles esperen la decisió del jutge, que en les separacions no amistoses passa de sis mesos de mitjana el 2005 a més d’un any el 2024. Més enllà dels temps judicials, l’evolució de les separacions també dona una altra dada: sis de cada deu custòdies són compartides, quan el 2013 no arribaven al 30%.
Cristina Díaz-Malnero, diputada de la junta de govern de l’ICAB i especialista en dret de família, apunta que dues raons expliquen el retard creixent en la resolució de guardes i custòdies de fills menors o dependents. La primera és sociològica: "Cada vegada les parelles se separen més sovint i més aviat" i, per tant, en parelles més joves i en edat de tenir fills petits "hi ha un percentatge més gran de divorcis i separacions en els quals s’ha de decidir el règim de guarda dels fills". Les dades ho corroboren: el nombre de separacions no matrimonials que impliquen una resolució sobre custòdia va créixer notablement a Catalunya entre el 2005 i el 2019, de 2.507 a 7.123, i després de la pandèmia tornen a remuntar fins a 6.611 nous casos el 2024, segons el CGPJ.
Aproximadament el 40% dels nous casos que entren als jutjats són separacions contencioses, aquelles en les quals la parella presenta una demanda per determinar les condicions de la separació. Són, per tant, les que més triguen a decidir-se: actualment 13,7 mesos de mitjana, i des del 2020 sempre per sobre d’un any.
Demora en contencioses
I tot i que ara tenen menys pes que les amistoses en el conjunt de resolucions sobre custòdia de fills, el 73% de totes les resolucions que queden pendents a final d’any són contencioses. Una altra tendència que mostra la sèrie de dades és que han augmentat més les separacions amistoses (en les quals el jutge només firma l’acord a què ha arribat la parella) que les contencioses. Així, si fa 20 anys les separacions de mutu acord eren minoria, ara representen el 60% dels casos.
Seguint amb la seva argumentació sobre per què augmenten les separacions amb fills, l’advocada apunta que les dones ja no depenen tant econòmicament dels homes i "aguanten menys certes diferències de parella". Alhora, "els homes s’han incorporat més a les cures familiars i volen compartir la cura dels seus fills", cosa que porta a decretar la custòdia compartida. "La societat ha evolucionat cap a entendre que tenir cura de la família és un dret i una obligació de tots dos, del pare i de la mare", afirma.
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?