Sanitat
Els metges van a la vaga per millorar les seves condicions
L’aturada d’avui, demà i els dies 14 i 15 de gener pretén mostrar el rebuig de la professió a l’estatut marc que està fent el ministeri.
Nieves Salinas
Els metges de tot Espanya inicien avui diverses jornades de vaga en un moment en què la tensió assistencial està marcada per l’empenta de la grip i la saturació de centres de salut i serveis d’Urgències dels hospitals. La convocatòria a escala estatal és de quatre dies consecutius, fins al divendres 12 de desembre i l’ha fet la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA). Una convocatòria a què s’han afegit altres sindicats autonòmics que no pertanyen a CESM, entre els quals de Catalunya, Madrid o Navarra.
¿El motiu de la vaga? Mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’Estatut marc, el text que regula les condicions laborals del personal del Sistema Nacional de Salut. L’esborrany, que el Ministeri de Sanitat fa mesos que negocia, no convenç els sindicats sanitaris. Els metges consideren que la seva situació exigeix una norma pròpia que plasmi una "millora notable de les seves condicions laborals" i aquest text, assenyalen, no ho aconsegueix. "No ens soluciona res agrupar en un capítol específic normes que regulin aspectes laborals exclusius del metge", reivindiquen. Argumenten, també, que no es qualifica la jornada de guàrdies com a activitat extraordinària ni es garanteix la seva retribució per sobre de l’hora ordinària i que les hores esmentades computin com a temps treballat per a la jubilació, ni un calendari clar i ben definit per establir la voluntarietat de les guàrdies.
A Catalunya, la vaga, convocada per Metges de Catalunya (MC), incumbeix al personal facultatiu del sistema públic i concertat. En aquest cas la mobilització serà de quatre dies però repartits en dos períodes: una primera aturada serà aquest dimarts i dimecres, 9 i 10 de desembre, i la segona tindrà lloc el 14 i 15 de gener. Per a MC, la situació del sistema i les condicions de treball del personal facultatiu no es poden deixar en "guaret" i és urgent "aportar solucions reals a la sobrecàrrega assistencial, les plantilles insuficients o l’esgotament professional".
Igual com els sindicats de la resta d’Espanya, Metges de Catalunya ha convocat dues manifestacions a Barcelona amb motiu de la vaga. Avui la mobilització començarà a les 10.30 hores a la Delegació del Govern a Catalunya i finalitzarà a la plaça de Sant Jaume. L’endemà, dimecres 10 de desembre, la marxa sortirà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i acabarà al Departament de Salut.
Serveis mínims
A Catalunya, la vaga afecta tot el personal facultatiu laboral, l’estatutari, el personal funcionari i el personal en formació especialitzada del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). La conselleria de Treball ha decretat uns serveis mínims que passen perquè l’assistència als centres de l’àmbit del SISCAT ha de garantir el normal funcionament del servei d’urgències, les unitats especials –ucis, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia... –, els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital o l’activitat quirúrgica inajornable.
A l’atenció primària no hi haurà consultes programades. Només funcionaran les urgències dels CAP, centres d’assistència extrahospitalària i centres d’atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES), que es prestaran amb un 25% de la plantilla. En el cas de les ambulàncies, s’hauran de garantir les urgències, tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia i proves que siguin urgents. Quant al personal del Banc de Sang i Teixits, funcionarà el 50% del servei. La resta de serveis funcionaran com si es tractés d’un dia festiu.
