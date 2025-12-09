Civisme
ERC vol blindar l’arrelament de migrants davant sancions
El Periódico
En plena negociació entre PSC i Junts per la nova ordenança de civisme de Barcelona, que l’alcalde Collboni pretén aprovar abans que acabi l’any, ERC ha admès negociacions amb el govern municipal socialista però al seu torn ha fet públiques les condicions al seu necessari sí perquè la norme prosperi.
Entre elles, els republicans remarquen "que cap sanció administrativa perjudiqui les persones migrades en els seus informes d’arrelament", amb la intenció que "la nova norma no es converteixi en una eina únicament punitiva o alineada dels plantejaments de la dreta".
En un comunicat, el portaveu adjunt dels republicans, el regidor Jordi Coronas, insta el govern Collboni a incorporar al text final una "mirada social, inclusiva i centrada en la convivència". A més del blindatge de l’arrelament de les persones migrants, els republicans demanen "prioritzar la mediació i ampliar els equips d’intervenció comunitària" i "ampliar el catàleg de mesures alternatives en la sanció amb una mirada restaurativa".
El PSC fins ara ha centralitzat els seus esforços en la negociació amb Junts, l’únic partit de l’oposició amb qui suma majoria, tot i que no està tancada la porta a ampliar-la amb altres grups. El tinent d’alcaldia Albert Batlle batalla personalment, juntament amb una representació d’Alcaldia, per tirar endavant la modificació d’una norma que va entrar en vigor fa 20 anys.
"Aquests avanços demostren que som la garantia perquè Barcelona no torni a caure en receptes antigues i pròpies d’una ordenança de dretes", destaca Coronas. El grup republicà remarca que la seva posició ha sigut clara des del primer dia: "Hem de garantir que el civisme imperi a la nostra ciutat, sense perdre mai de vista la mirada social i inclusiva", afegeix.
