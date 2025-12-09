Seguretat
Inquietud al Gòtic per l’aparició de "narcolocals" a peu de carrer
Dos baixos entorn de la plaça de la Vila de Madrid presumptament dedicats a la venda de droga, un d’ells encara actiu, aviven el malestar veïnal.
Jordi Ribalaygue
No són noves les queixes per brutícia i incivisme a la plaça de la Vila de Madrid, a la part alta del Gòtic i a mig camí entre la Rambla i Portal de l’Àngel. No obstant, el malestar s’ha agreujat en els últims mesos a causa del tràfec que han atret dos baixos que els veïns defineixen com a "narcolocals", a semblança dels narcopisos en els quals es ven i consumeix droga. "Són l’epicentre de gran part dels problemes a Vila de Madrid i el seu entorn", assenyala l’associació Xarxa Veïnal Gòtic, inquieta perquè el fenomen pugui estendre’s a més negocis tancats. Els dos habitacles –un de ja clausurat per la policia fa tot just un mes i l’altre encara actiu– han irradiat molèsties a la plaça i els voltants, alerta l’entitat: "Els usuaris provoquen baralles i situacions que no ens deixen viure amb tranquil·litat".
"Provoca molta inseguretat: gent punxant-se a la plaça i els voltants, problemes entre ells per la compra de droga... Sembla que la zona s’estigui ravalitzant", compara un resident a la zona. Sosté que el tram –al mig del cor del turisme i les compres nadalenques a Ciutat Vella– "ha empitjorat molt" a l’aflorar el mercadeig en antics comerços abandonats: "Si hi ha un narcolocal, el panorama canvia per complet. Abans hi havia uns nois que venien aquí a adormir i vendre quatre xines, però ara el problema és més fort: està brut, cosa que crida més brutícia, i és gent molt més fumuda, més difícil de tractar. Ara escolto gent xisclar ‘dona’m els meus diners’ i coses així. L’altre dia es van barallar a la nit i una noia plorava a raig a dins. Se sentien plors i crits".
Necròpolis tancada
Vila de Madrid és un imant de viatgers i alumnes pels vestigis de la necròpolis romana que conserva, visibles sota la plaça. La Xarxa Veïnal Gòtic advoca perquè la persiana que impedeix el pas a la via sepulcral i el museu que conté al seu interior s’obrin diàriament. Ara només resulten accessibles a certes hores dels dimarts i els diumenges.
El col·lectiu, juntament amb altres associacions, planteja des de fa tres anys que es prepari una programació regular d’activitats culturals i recreatives a la plaça per posar fi a l’espiral decadent. El districte de Ciutat Vella respon que treballa amb entitats com l’Ateneu Barcelonès perquè la proposta es faci realitat. "Tot això portaria moviment a Vila de Madrid, potenciaria que els veïns passessin per allà i evitaria que la part baixa fos un amagatall de droga i xeringues", defensa la Xarxa Veïnal Gòtic, que desgrana els destorbs que ara s’acumulen: "A la nit hi ha persones que entren als jardins interiors, es queden a dormir, es droguen, es consumeix alcohol al costat de la zona de jocs...".
Un matí de la setmana passada, cinc llaunes de cervesa llançades des del mirador que surt sobre les tombes envoltaven una de les primitives sepultures. A més, un home estava estirat i descompost en els esglaons que descendeixen al cementiri de la Barcelona primigènia.
"El narcolocal potencia activitats disruptives de robatoris, brutícia i actituds que van més enllà del permissible", adverteix la Xarxa Veïnal Gòtic. Consultat sobre aquest focus de neguit, el govern municipal respon que no pot confirmar ni desmentir investigacions policials en curs. "Quan detectem aquest tipus d’activitat, el que es fa és actuar policialment", afirma. Destaca que 11 punts de venda d’estupefaents es van desarticular en una macrooperació en el Raval el mes passat. Barcelona registra 51 narcopisos desmantellats i 72 detinguts en ells des de començament d’any, a part d’11 arrestats en set associacions cannàbiques de Ciutat Vella.
Testimonis de l’extrem nord del Gòtic detallen escenes que els neguitegen. "Deu fer dos mesos, un dia cap a dos quarts de deu del matí, hi havia una noia punxant-se davant de la perruqueria, en una zona on venen escoles i turistes cada dia", lamenta una dona. "Fa més de 30 anys que soc aquí i mai havia vist una situació tan deplorable", confessa.
