Barcelona, protagonista
L’Hotel Tower One, la torre a més altura de BCN, ja és una realitat
El primer edifici del macroprojecte urbanístic Porta Diagonal, a Esplugues de Llobregat, i el que l’acompanyarà, la Innovation Tower, s’elevarà 214 metres sobre el nivell del mar.
Albert Martín
L’Hotel Tower One, el primer edifici del macroprojecte urbanístic Porta Diagonal d’Esplugues de Llobregat, ja és una realitat. Així ho han donat a conèixer els seus impulsors, que han informat que la consecució d’aquesta fita ve acompanyada de l’inici de la construcció de la segona torre planificada.
Els inversors que hi ha darrere d’aquest edifici s’agrupen en Corpum Investments, on Sacresa ostenta el 50% de la participació. José Elías, propietari d’Audax Renovables i La Sirena, en posseeix el 25%, mentre que la resta del capital es reparteix entre socis minoritaris. L’edifici ha comportat una inversió de 75 milions d’euros i l’ha dissenyat l’estudi d’arquitectura Batlleiroig.
L’Hotel Tower One compta amb 29.950 m² i fa gairebé 100 metres d’altura, amb 25 plantes sobre el nivell del terra. Comptarà amb 526 habitacions i serà entregat al fons internacional Hines durant aquest mes. Segons es va publicar el març de 2023, Hines va pagar per aquest immoble 85 milions d’euros.
L’Hotel Tower One no serà un hotel a l’ús i la intenció de Hines és explotar-lo amb la marca Aparto, que es dedica al negoci de les residències d’estudiants i l’allotjament flexible o coliving. Aquesta empresa opera ja a vuit ciutats del Regne Unit, entre les quals Oxford i Cambridge, a més de Dublín (Irlanda), Milà i Florència (Itàlia) i París (França). A Espanya, Aparto ja té dues residències en funcionament, totes dues a Barcelona: Cristóbal de Moura i Pallars, al districte del 22@ En la primera, els preus d’habitacions per al curs 2025-26 oscil·len entre els 1.309 i els 1.459 euros al mes. En la residència del carrer Pallars, els preus per al curs vinent estan entre els 929 i els 1.399 euros. Respecte al nou projecte a Esplugues, les reserves per al curs 2026-27 ja estan obertes, amb preus que van de 1.289 a 1.489 euros.
Porta Diagonal ja treballa en la construcció del que serà el seu segon actiu, la Innovation Tower. En aquest cas l’edifici tindrà 20.700 m², 100 metres d’altura i 23 plantes, i està dissenyada per GCA i Architects. Els promotors del projecte són Emesa (l’empresa d’inversió de l’empresari Emilio Cuatrecasas) i OnixRenta, que han apostat per una torre on coexistiran les oficines corporatives, espais flexibles, plantes lab-ready i espais comercials. Aquesta segona torre hauria de quedar acabada el 2028.
Aquestes dues torres seran les més altes de Barcelona per cota (s’elevaran 214 metres sobre el nivell del mar), tot i que no són els edificis més alts construïts: el rànquing el lideren l’Hotel Arts i la Torre Mapfre (154 metres), la Torre Glòries (144 metres), l’hotel Habitat Sky (115 metres) i l’Hotel Porta Fira (113 metres).
Les dues torres formen part de Porta Diagonal, el nou desenvolupament de 90.000 m² que aplega infraestructures i sis projectes destinats a oficines, hotel retail, centres de formació, assistència mèdica i investigació en salut i biomedicina. Amb una inversió estimada de 250 milions, Porta Diagonal és un projecte impulsat per Sacresa, constructora de la família Sanahuja, i Emesa. El desenvolupament compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Col·laboració publicoprivada
"Aquesta combinació d’espais oberts i un mix d’usos converteix l’àmbit en un enclavament únic", va assenyalar Juan Manuel Sanahuja, director general de Sacresa. Inés Cuatrecasas, consellera delegada d’Emesa, va destacar que "el projecte és un bon exemple de col·laboració publicoprivada que combina lideratge institucional i innovació, amb la participació d’actors econòmics, sanitaris i acadèmics de l’àrea metropolitana".
En efecte, una de les peces destacades del projecte és el futur Centre de Medicina de Precisió de l’Hospital Sant Joan de Déu, que, juntament amb el seu edifici administratiu, ocuparà una superfície de 13.877 m² distribuïts en sis plantes més dues de subterrànies. El centre estarà dedicat a l’atenció, investigació i formació en malalties minoritàries d’origen genètic i immunològic, especialment en l’àmbit pediàtric. La seva obertura està prevista per al setembre del 2026.
El projecte es veurà completat amb dos edificis, un de promogut per Emesa, l’ús del qual no està definit, i l’altre per Sacresa, destinat a oficines i locals comercials. Les previsions apunten que tot del projecte estarà completat el 2029 per formar part del Districte d’Innovació en Salut d’Esplugues, que arribarà alineat amb el futur campus de l’Hospital Clínic en el Health BioCluster de la ciutat.
