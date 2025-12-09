Anunci
Catalunya obliga a portar mascaretes en hospitals, CAPs i residències per l’auge de la grip
La transmissió de la grip ha arribat a nivells molt alts de transmissió, amb 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior
Vaga de metges a Espanya, en directe: última hora de les protestes i dels serveis mínims en hospitals i CAPs
¿Com t’afectarà la vaga de metges? Els serveis mínims garanteixen urgències i tractaments vitals
M. Baraza
Catalunya ha anunciat que instaura l’ús obligatori de la mascareta a tots els centres de salut, CAPs, hospitals i residències geriàtriques perquè els casos de grip s’han doblat l’última setmana i el virus està en un nivell molt alt de transmissió.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha informat que aquest dimarts a la tarda aprovarà la «resolució per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran».
Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), que fa referència a la setmana de l’1 al 7 de desembre, la grip està en un nivell molt alt de transmissió, amb una incidència estimada de 418 casos per 100.000 habitants i 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior.
Paneque ha recordat el paper que juga la mascareta en la prevenció i la contenció del contagi, i ha explicat que, juntament amb la vacuna, és una mesura efectiva. Per aquest motiu, la portaveu ha demanat a la ciutadania «seguir les indicacions» i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.
