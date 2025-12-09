Catalunya obliga a portar mascaretes en hospitals, CAPs i residències per l’auge de la grip

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Persones amb mascareta a la porta d’urgències de l’Hospital Clínic, aquest any.

Persones amb mascareta a la porta d'urgències de l'Hospital Clínic, aquest any.

M. Baraza

Catalunya ha anunciat que instaura l’ús obligatori de la mascareta a tots els centres de salut, CAPs, hospitals i residències geriàtriques perquè els casos de grip s’han doblat l’última setmana i el virus està en un nivell molt alt de transmissió.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha informat que aquest dimarts a la tarda aprovarà la «resolució per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran».

Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), que fa referència a la setmana de l’1 al 7 de desembre, la grip està en un nivell molt alt de transmissió, amb una incidència estimada de 418 casos per 100.000 habitants i 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior.

Paneque ha recordat el paper que juga la mascareta en la prevenció i la contenció del contagi, i ha explicat que, juntament amb la vacuna, és una mesura efectiva. Per aquest motiu, la portaveu ha demanat a la ciutadania «seguir les indicacions» i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.

El Suprem conclou que García Ortiz o algú del seu entorn va filtrar el correu i el condemna també per la nota de premsa

