Cultura. Oviedo 2031
Oviedo 2031: candidata a Capital Europea de la Cultura
La candidatura asturiana es construeix com un projecte col·lectiu, amb vocació transformadora i mirada territorial
El Periódico
Oviedo continua avançant amb pas ferm en el seu camí cap a la Capitalitat Europea de la Cultura el 2031, amb una proposta que es defineix des del principi com un projecte de territori. Lluny de limitar-se a una candidatura municipal, la ciutat ha apostat per una visió àmplia i col·laborativa, construïda amb tot el Principat, des de ciutats a consells rurals, d’orient a occident. La idea central és clara: no es tracta només de mostrar el que Astúries és, sinó d’imaginar i projectar el que pot arribar a ser si la cultura es converteix en motor de transformació.
Durant l’últim any, la candidatura s’ha nodrit d’un intens treball amb el teixit cultural i social: reunions, taules de participació, trobades amb agents creatius i un procés d’escolta activa que es va traduir en la Manifestació d’Interès, llançada al juny, en la qual ciutadans, col·lectius i associacions van poder aportar les seves propostes. Tot aquest treball s’ha canalitzat en el bid book, el document que s’entregarà al Ministeri de Cultura a finals de desembre i que defensarà davant el jurat de la Comissió Europea.
Oviedo competeix amb una desena de ciutats espanyoles per un títol que no es concedeix al nostre país des del 2016, quan el va obtenir Sant Sebastià. En aquesta edició, el títol tornarà a Espanya el 2031, juntament amb Malta, i la proposta d’Oviedo busca destacar pel seu potencial transformador, el seu arrelament territorial i la seva capacitat de deixar un llegat cultural durador més enllà de l’any de l’esdeveniment.
Per afrontar el repte, l’Ajuntament ha conformat un equip professional de primer nivell, amb Rodolfo Sánchez com a director general i Natalia Álvarez Simó al capdavant de la direcció artística, acompanyats per Pepe Mompeán i Zoe López. Al costat d’ells, un nombrós grup d’especialistes asturians i assessors europeus han treballat en la definició, traducció i producció del projecte.
Un dels fruits més rellevants d’aquest procés ha sigut l’impuls del Pla Estratègic de Cultura d’Oviedo 2025–2035, aprovat recentment pel ple municipal amb un ampli consens polític. Elaborat amb el suport de l’equip d’Oviedo 2031 i la Fundació Kreanta, aquest pla estableix les bases per a una transformació estructural del sistema cultural de la ciutat en la pròxima dècada.
El projecte ha generat il·lusió, cohesió i una renovada energia entorn de la cultura. Oviedo 2031 ja no és només una candidatura: és un procés en marxa que comença a transformar la ciutat i el territori. Amb suport institucional, participació ciutadana i ambició col·lectiva, Astúries mira al futur amb la cultura com a protagonista del seu desenvolupament.
