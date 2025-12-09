El Prat obre camí cap a una energia 100% local
El programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona accelera una transició ecològica justa als municipis de la província
A pocs metres del nucli urbà del Prat de Llobregat, una gran pèrgola fotovoltaica està a punt de posar-se en marxa. “Estem davant d’una instal·lació d’1 MW de potència, que abastirà d’energia les estacions de tractament d’aigua de la ciutat i també les persones que s’apuntin a la comunitat ciutadana d’energia del Prat. Estalviarà prop de 600.000 euros i reduirà 1,1 milions de kilograms de CO2 anuals. A més, farà la funció de refugi climàtic”, explica Susanna Laredo, coordinadora d’Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans de l’Ajuntament del Prat.
Amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, que ha aportat 1,5 milions d’euros al projecte, la pèrgola del Prat de Llobregat consolida un model que situa els municipis al centre de la transició energètica: aquesta instal·lació és un projecte més de l’ambiciós pla que està equipant totes les cobertes municipals amb plaques fotovoltaiques, multiplicant així la producció d’energia pròpia i reduint la dependència de fonts contaminants.
Paral·lelament, el municipi ha desplegat també una xarxa de vehicle elèctric compartit per reduir emissions i fomentar una mobilitat més sostenible i ha creat una comunitat ciutadana d’energia. “Per impulsar la transició energètica, l’ajuntament està dotant totes les cobertes municipals de plaques fotovoltaiques. I també impulsem la comunitat ciutadana per fer arribar l’energia a la ciutadania”, detalla Susanna Laredo.
Les comunitats energètiques són una de les grans apostes de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’agrupacions de ciutadans, pimes i/o ajuntaments per realitzar autoconsums compartits d’energia renovable, millores d’eficiència energètica, mobilitat sostenible, compres agrupades, etc. La Diputació ha obert l’Oficina d’Impuls a les Comunitats Energètiques (OICE) per donar assistència tècnica a totes aquestes iniciatives.
La ciutadania se sent protagonista
La transformació energètica del Prat no vol ser un projecte únicament de l’ajuntament, sinó que vol sumar els esforços i el compromís de la ciutadania. Les veïnes i els veïns han passat de només consumir a participar activament d’un canvi de model que perceben com a propi i transformador. “A part del benefici econòmic, és formar part del projecte, fer ús d’una energia neta generada al propi municipi”, diu Carol Ródenas, veïna del Prat de Llobregat i membre de la comunitat energètica. Per a ella, la implicació municipal és la clau que els anima a sumar-s’hi: “Ens fa sentir-nos partícips d’aquest moviment, d’aquesta transició. Que l’Ajuntament s’impliqui fa que la ciutadania s’impliqui”, afirma.
En total, les dues convocatòries de Renovables 2030 han invertit 159,9 milions d’euros per finançar 748 instal·lacions de renovables. 190 dels 311 municipis de la província de Barcelona se n’han beneficiat.
Un municipi que pensa en el futur
La ciutat del Prat de Llobregat s’ha convertit en un dels referents metropolitans en transició energètica gràcies al seu compromís ferm amb les renovables, la descarbonització i la participació ciutadana. El municipi impulsa un model que combina el desenvolupament d’infraestructures verdes amb la implicació directa dels veïns i veïnes en la generació d’energia neta. El model energètic pratenc no només aposta per la instal·lació de plaques a gran escala, sinó també per un enfocament integrador: producció renovable, mobilitat neta, educació ambiental i, sobretot, participació ciutadana. Projectes com la comunitat energètica —que creixerà a mesura que s’hi sumin noves cobertes solars— o la xarxa de vehicles elèctrics formen part d’un full de ruta que entén l’energia com un dret i com una eina de cohesió social.
Consulta aquí tota la informació sobre el programa Renovables 2030
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global 2030.
