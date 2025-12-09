Repsol preveu convertir Tarragona en un pol estratègic dins del sector energètic
Alba León
El Complex Industrial de Repsol a Tarragona s'està consolidant com un pol estratègic en la descarbonització del sector energètic a través de projectes innovadors. Un dels més destacats i fonamentals és el desenvolupament d'una nova planta d'electròlisi d'aigua destinada a l'obtenció d'hidrogen verd. Aquest projecte és una clara aposta de Repsol per avançar cap a la descarbonització de la indústria. L'hidrogen verd, tot i ser una tecnologia que encara no està plenament consolidada a gran escala, és vist com una peça central per al futur energètic de la regió. A més de la generació d'hidrogen verd, el Complex té molts altres projectes en marxa que reforcen el seu compromís amb la transició energètica i contribueixen a consolidar Tarragona com un hub d'hidrogen renovable i un referent en l'àmbit social i mediambiental.
La indústria energètica, tradicionalment masculinitzada, està experimentant una transformació on el talent jove i femení guanya visibilitat. Projectes d'innovació com el de l'electrolitzador de Tarragona contribueixen a demostrar que aquest sector és un espai per a les noves generacions de professionals STEM. Cada vegada hi ha més dones universitàries interessades en aquests perfils professionals, atretes per l'objectiu global i transformador de la descarbonització i la generació d'energies verdes. Un exemple inspirador d'aquest canvi és Beatriz Vázquez Pascual, tècnica de processos per a Repsol a Tarragona. La seva feina consisteix en la millora contínua dels processos productius, des del disseny de millores per fer les instal·lacions més eficients fins a l'avaluació de noves matèries primeres. Actualment, col·labora en el desenvolupament d'aquesta nova planta d'electròlisi, formant part activa d'aquesta transformació energètica. En la següent entrevista explora els reptes als quals s'enfronta en el seu dia a dia, així com la motivació i les ajudes que ofereix Repsol als professionals que col·laboren en els seus projectes.
Tirant la vista enrere al seu recorregut formatiu i professional, quina diria que ha estat la decisió o el punt d'inflexió clau que l'ha guiat cap a l'enginyeria de processos?
El motiu principal, crec, ha estat l’oportunitat que ofereix aquesta feina d’aprendre de manera constant i de continuar creixent, tant personalment com professionalment. Tenim la sort de poder participar en projectes diversos, conèixer de primera mà diferents processos i col·laborar amb companys de perfils molt diversos. És un repte exigent però, alhora, molt estimulant.
Per als qui no estan familiaritzats amb l'enginyeria, podria explicar en termes senzills en què consisteix exactament el seu treball com a tècnica de processos per a Repsol a Tarragona?
En poques paraules, la meva feina consisteix a buscar la millora contínua dels processos productius del nostre Complex Industrial. Per assolir aquest objectiu, desenvolupem tasques molt diverses, que poden anar des de dissenyar modificacions i millores per fer les instal·lacions més eficients, fins a avaluar noves matèries primeres o productes, o bé participar en el desenvolupament de nous projectes industrials.
Quin és el desafiament tècnic més emocionant o complex que ha enfrontat fins ara treballant per a Repsol?
He tingut la sort de participar en projectes molt interessants i exigents dins de l’empresa. Fa uns anys, per exemple, vaig formar part de l’equip que va posar en marxa noves plantes amb tecnologia Repsol a la Xina, una experiència tècnica i personal molt enriquidora. Actualment, col·laboro en el desenvolupament d’una nova planta d’electròlisi d’aigua per a l’obtenció d’hidrogen verd. És un projecte diferent dels que havia afrontat fins ara, amb una clara aposta per la descarbonització del nostre sector.
La seva posició és un exemple inspirador en un sector tradicionalment masculinitzat. Com creu que projectes com el de l’electrolitzador de Tarragona, i el seu propi rol en ells, estan ajudant a Repsol a visibilitzar i atreure a més dones i talent jove cap a les carreres STEM i la indústria energètica?
Quan rebem visites d’estudiants universitaris al Complex, em sorprèn positivament veure que cada vegada hi ha més dones interessades en perfils professionals com el meu. Crec que valoren el fet que estiguem treballant per un objectiu global i transformador, com és la descarbonització i la generació d’energies verdes, i volen formar part d’aquest canvi. Projectes com el de l’electrolitzador de Tarragona contribueixen a fer visible aquest compromís i a demostrar que la indústria energètica també pot ser un espai per al talent femení i per a les noves generacions de professionals STEM.
L’electrolitzador de Tarragona és fonamental per al futur energètic de la regió. Des de la seva perspectiva tècnica, com està transformant Repsol la matriu energètica local i què significa aquest projecte per a la consolidació de Tarragona com hub d'hidrogen renovable?
Des del meu punt de vista, Repsol està fent una aposta decidida per avançar cap a la descarbonització. La generació d’hidrogen verd n’és un exemple clar, però no és l’únic: al Complex Industrial de Tarragona hi ha actualment molts altres projectes en marxa que segueixen aquesta mateixa línia. Tot plegat contribuirà a consolidar la nostra regió com un pol estratègic dins del sector energètic, alhora que reforça el seu lideratge com a referent en compromís social i mediambiental.
Treballar en la transició energètica requereix una visió de futur. Personalment, què és el que més li motiva del seu treball i quins aspectes de la cultura corporativa desatacaria de Repsol?
El que em resulta més motivador és poder contribuir activament a un canvi tan necessari per al nostre planeta com és la reducció d’emissions. Formar part d’aquesta transformació dona molt de sentit a la meva feina. A més, destacaria el compromís ferm de Repsol amb aquest objectiu global compartit com a societat, impulsant projectes concrets que tenen un impacte real en la transició energètica.
L'hidrogen renovable és una tecnologia en evolució. Com fomenta Repsol la innovació dins del seu equip de processos i quin futur planteja per al complex industrial de Tarragona?
Efectivament, la generació d’hidrogen verd a gran escala és una tecnologia que encara no està plenament consolidada, i per això cal una feina prèvia d’anàlisi i avaluació molt rigorosa. A Repsol, la innovació forma part del nostre dia a dia, i dins del departament tecnològic hi ha un equip especialitzat que treballa intensament en aquest àmbit. Des de l’equip de processos col·laborem estretament amb ells per assegurar que el projecte d’hidrogen renovable a Tarragona sigui un èxit i esdevingui un referent dins i fora del sector..
Si pogués donar-li un consell al seu 'jo' d'estudiant o a un professional que es planteja un canvi de sector, què li diria sobre l'experiència de treballar en una empresa tan gran i coneguda com Repsol?
Li diria que endavant, sens dubte. Treballar en una empresa com Repsol ofereix moltes oportunitats de creixement i aprenentatge. Hi conviuen professionals de perfils molt diversos, i això enriqueix molt l’experiència. Estic convençuda que, si té motivació, hi trobarà el seu lloc i podrà desenvolupar-se tant personalment com professionalment.
Actualment, es parla molt de la importància del benestar de l'empleat. De quina manera sent que l'empresa en la qual treballa equilibra la vida laboral i personal dels seus professionals, especialment en projectes d'alta exigència?
És cert que aquest tipus de projectes, especialment en certes fases, poden requerir un esforç addicional. Tot i això, en el meu cas, això no ha estat un obstacle per compaginar la feina amb la meva vida personal. Considero que l’empresa té sensibilitat envers aquest equilibri i ofereix les condicions necessàries perquè puguem desenvolupar la nostra feina amb responsabilitat, però també amb qualitat de vida.
Per a finalitzar, si hagués de resumir en una frase el que més li agrada del seu treball, quin seria?
El que més m’agrada és la possibilitat de créixer personalment i professionalment, i que cada dia sigui diferent, amb noves situacions i aprenentatges.
