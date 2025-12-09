Sandra Rodríguez, professora de Física i Química: "No hi ha cap matèria científica obligatòria a 4t d’ESO"
Professora de Física i Química, és portaveu de Ciències en Perill, col·lectiu que va néixer després de l’anunci d’Educació de fusionar les matèries científiques en el nou currículum del batxillerat.
Helena López
¿Tenen notícies sobre com avança la redacció del decret?
No. Som un grup que aplega mil docents, més els col·legis professionals i les societats científiques. En l’última reunió amb la consellera Esther Niubó, abans de l’estiu, li vam demanar una moratòria per preparar-nos i fer-ho bé, i semblava que se’ns escoltava, però just després van publicar el primer esborrany, aquest juliol.
I han presentat al·legacions...
Sí. Sabem que es van presentar moltíssimes al·legacions. I la resposta que van rebre totes va ser la mateixa: "Ho tindrem en compte; ho valorarem». Una resposta tipus retalla i enganxa.
Si el curs vinent es porta a terme la fusió de les ciències tal com es va anunciar a l’abril, ¿quin impacte tindrà en l’alumnat?
Insisteixen que no hi ha retallada perquè hi haurà optatives que seran "ampliacions de». En hores, suposadament, un alumne podrà fer les mateixes. Però el tema de la fusió no és aquest. El tema és que canvia la matèria. No és la mateixa matèria Física i Química que Física, d’una banda, i Química, de l’altra; això per començar. La manera d’enfocar-ho és diferent.
¿Per què?
Imagina que faig Física i Química i començo per Química. Faré fins al febrer Química i després Física. Hi ha alumnes que no tenen interès en la Química, perquè el que els interessa és la Física, perquè volen estudiar Arquitectura, per exemple. Aquestes persones s’apunten a Física+, l’ampliació d’aquesta matèria, perquè el que volen fer és Física. Per tant, estaran fent ampliació de Física abans de fer el temari de Física. ¿Què ampliaran? Estaran fent una ampliació d’una matèria que no han fet en la vida.
¿Per què creu que amb l’eliminació de Literatura Catalana a segon de batxillerat van recular tan ràpid i amb les ciències insisteixen que és impossible?
Ens diuen que amb les literatures tenien marge, però amb les ciències, no, per problemes amb les convalidacions de títols en altres comunitats autònomes. Però el que no entenem és, ¿per què Dibuix Tècnic, que és un optatiu igual, sí que mereix ser una optativa sola i Física no? ¿Per què Llatí mereix tenir una optativa i Biologia no? Les altres matèries seran una optativa i les nostres seran mitja optativa. ¿Per què?
No sembla que tingui gaire sentit, a més, després dels informes que assenyalen que anem cap enrere en ciències.
A més, Catalunya és la comunitat que menys hores fa de ciències a l’ESO, com hem traslladat a la conselleria. Si volen equiparar-nos en batxillerat, que ho facin també a l’ESO.
El currículum d’ESO també l’estan canviant. Entenc que la seva demanda és crear una base sòlida de coneixement científic. ¿Detecten que l’alumnat arriba amb moltes llacunes a 4t?
Biologia, Geologia, Física i Química, que a l’ESO sí que estan fusionades, a 4t no són obligatòries, són una optativa. Això significa que molta gent que després decideix fer un batxillerat científic no ha fet aquestes matèries a 4t, perquè no hi ha cap matèria científica obligatòria a 4t d’ESO.
¿Un alumne pot fer zero hores de ciències a 4t d’ESO?
Sí. L’evolució, Darwin, es dona en l’optativa de Biologia de 4t d’ESO, això significa que hi ha una part de la població molt àmplia que mai ho ha estudiat.
¿Han notat una baixada de nivell a l’arribar al batxillerat per aquesta falta d’hores de ciències?
Sí. Hi ha alumnes que arriben a primer de batxillerat en blanc. En blanc. I si et retallen hores d’allà, imagina’t.
¿Creu que sí que hi ha consciència dels riscos del català, per això es va reaccionar com es va fer, però no de les ciències?
El tema del català està molt polititzat. I si surt Lluís Llach denunciant-ho, la societat l’escolta. Van sortir també científics importants denunciant com de perjudicial era la fusió de les ciències, però no va tenir el mateix impacte.
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?