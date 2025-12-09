Millores
Trànsit busca solucions al col·lapse crònic de les rondes
L’Ajuntament preveu traslladar 250.000 trajectes laborals al transport públic en els pròxims anys
BCN lidera el rànquing de pèrdua de temps per retencions: cada conductor hi inverteix de mitjana 41 hores a l’any
El vehicle privat representa el 40% dels desplaçaments entre municipis de l’àrea metropolitana
Gisela Macedo
L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han fet un petit pas per mirar de millorar el trànsit a les rondes amb la construcció de dos nous apartadors a la Ronda Litoral (B-10) i la Ronda de Dalt (B-20). El seu objectiu és reduir l’impacte d’accidents i avaries, que cada dia col·lapsen aquestes vies per falta d’espais auxiliars al costat dels carrils de circulació. Els apartadors permetran retirar vehicles sense bloquejar el pas i proporcionar un espai segur per gestionar les incidències.
L’apartador de la Ronda Litoral ha sigut el primer a habilitar-se i encara no s’ha donat a conèixer. L’obra va acabar el 26 de juny i està situat a prop de la sortida 23 en direcció Besòs. La ubicació es va consensuar amb la Guàrdia Urbana i es va triar per la seva facilitat d’accés i amplitud. Els treballs van tenir un cost de 110.000 euros.
D’altra banda, l’apartador a la Ronda de Dalt es troba en fase de planificació, amb la licitació de les obres prevista per al febrer del 2026. Estarà ubicat a prop de la sortida 4 en sentit Llobregat, a la zona on es troba el Tanatori de la Ronda de Dalt. Es preveu que les obres s’executin durant el segon semestre del 2026 i durin unes 10 setmanes. El lloc seleccionat, segons fonts de l’AMB, "coincideix amb el punt de més intensitat mitjana diària (IMD) de trànsit de les rondes", i també es va valorar amb la Guàrdia Urbana la seva accessibilitat. El pressupost previst és de 249.000 euros.
Aquestes actuacions són una mesura quirúrgica que respon a la saturació crònica de les dues carreteres. La Ronda Litoral té dos carrils, i la de Dalt, tres, amb un traçat estret entre barris i, en molts trams, sense voral.
Els conductors que circulen cada dia per les rondes de Barcelona –la Litoral (B-10) i la de Dalt (B-20)– saben bé que el trajecte es pot convertir en un exercici de paciència. Són vies que funcionen pràcticament al límit de la seva capacitat, amb embussos diaris, sovint fins i tot fora de les hores punta, ja que qualsevol avaria o accident, per menor que sigui, basta per col·lapsar-les. Un simple toc entre dos cotxes pot convertir aquestes artèries en una ratera sense escapatòria. Tant és així que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un estudi per buscar solucions a aquesta problemàtica. EL PERIÓDICO analitza, de la mà d’experts, quins factors han portat a aquest escenari i quines propostes estudien les administracions, els enginyers i els especialistes en mobilitat.
Barcelona lidera el rànquing estatal de pèrdua de temps per retencions: cada conductor inverteix de mitjana 41 hores a l’any, segons l’informe Global Traffic Scorecard 2024 de la consultora Inrix. És l’equivalent a més d’una setmana laboral sencera, atrapats entre cotxes i fum. Una dada que confirma que no es tracta d’un problema puntual o conjuntural, sinó que la congestió és estructural. Les rondes són un dels llocs on s’evidencia amb més claredat.
Quan es van planificar les rondes, als anys 80 i 90, no es van dissenyar com a autopistes urbanes amb vorals o calçades generoses, sinó com a vies urbanes que havien d’encaixar en un entorn ja existent. L’enginyer Andreu Ulied recorda que ja en la seva fase de planificació "hi va haver tècnics que van defensar que la Ronda Litoral havia de tenir tres carrils". No obstant, es va optar per una proposta que evités dissenyar la ciutat només per al cotxe: "Es va buscar que s’integressin el millor possible a la ciutat, sacrificant funcionalitat en alguns punts". Tot i així, defensa que va ser un "bon projecte" per a la seva època. L’anell viari que les enllaça es va inaugurar per als Jocs Olímpics de Barcelona 1992.
Dècades després, aquella decisió s’ha convertit en una limitació estructural: dos carrils a la Litoral, tres a la de Dalt, sense voral i un traçat encaixonat entre barris que dificulta qualsevol actuació quan hi ha incidents. "Són vies poc resilients, amb molt poca capacitat d’adaptació en cas d’avaria o accident", explica Josep Mateu, president del RACC, que també assenyala que la congestió ja no es limita a les hores punta. "Cada vegada és més habitual trobar embussos en horaris abans considerats vall, com els migdies del cap de setmana", afirma.
Dependència del cotxe
El vehicle privat representa només el 10% dels desplaçaments interns dins de Barcelona, però escala fins al 40% en els desplaçaments entre municipis de l’àrea metropolitana, segons dades del RACC. El motiu, segons Mateu, no és la preferència pel cotxe, sinó la falta d’alternatives de transport públic interurbà prou eficients: "El transport públic funciona molt bé dins de les rondes, però encara no dona resposta a la mobilitat quotidiana de gaire gent que viu o treballa en l’àmbit metropolità", assevera. Així, sense un sistema de trens i busos amb capil·laritat, alta capacitat i bones freqüències, el cotxe continua sent l’única opció viable per a molts.
A això se suma la transformació urbana que ha viscut Barcelona en els últims anys, que ha anat recuperant espai per a vianants, bicicletes i transport públic a grans artèries com la Diagonal o la Meridiana. El RACC afirma que aquesta reorganització ha desplaçat part del trànsit cap a les rondes, que absorbeixen més circulació sense que la seva capacitat hagi canviat. "Per això els usuaris de les rondes tenen la percepció que cada vegada triguen més temps a fer els seus desplaçaments", assegura el president del club automobilístic.
Tampoc ajuda que la gran majoria de vehicles circulin amb un sol ocupant. La mitjana d’ocupació a les rondes és d’1,2 persones per cotxe, segons dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una xifra que fa anys que està estancada. Pere Navarro, director general de Trànsit estatal, assenyalava que si es generalitzés el cotxe compartit, es podria "reduir a la meitat el nombre de cotxes, el consum de combustible i les emissions". Però per ara, aquest canvi cultural sembla que està lluny d’arribar.
Davant aquesta realitat, les administracions han començat a moure fitxa. El Servei Català de Trànsit ha anunciat que elaborarà un pla específic per millorar la seguretat i l’eficiència de les rondes. El seu director, Ramon Lamiel, reconeix que les intensitats de trànsit a les rondes són "molt complicades" i avança que estan estudiant mesures com la dosificació d’accessos en hores punta o la revisió d’entrades i sortides massa pròximes entre si, que poden generar colls d’ampolla.
Mentrestant, i com a mesura pal·liativa, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB han impulsat petites actuacions per mitigar els efectes de les incidències a les rondes. A la Ronda Litoral ja s’ha construït un nou apartador i s’està treballant en un altre a la Ronda de Dalt. Es tracta d’espais pensats per poder retirar amb més rapidesa vehicles avariats o accidentats i evitar que col·lapsin tota la via.
Inversions previstes
Igualment, el consistori insisteix que la veritable solució no passa per ampliar infraestructures, sinó per reduir el nombre de cotxes que entren i surten de la ciutat. El seu objectiu és baixar del 19,9% al 15% el percentatge de desplaçaments en vehicle privat i traslladar 250.000 trajectes laborals al transport públic en els pròxims anys, recolzant-se en les inversions previstes per millorar la xarxa de metro, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Rodalies i el tramvia.
Per a Ulied, les solucions per a les rondes no s’han de basar en grans obres, sinó que han de ser mesures més sofisticades. En aquest sentit, proposa eines com el peatge urbà dinàmic, "una tarifa que es cobraria automàticament als conductors que entrin en hora punta perquè les persones s’autoorganitzin", explica. També preveu que els vehicles del futur seran més intel·ligents i autònoms, capaços de coordinar-se entre ells i reduir errors humans, com les petites col·lisions típiques d’un embús, així com d’ocupar menys espai i optimitzar la capacitat de les vies. "En els pròxims anys anirem cap a vehicles autònoms més petits, que no necessitaran tanta distància perquè no s’equivocaran i s’organitzaran millor", afirma.
Un altre àmbit clau per a l’expert és la gestió intel·ligent del trànsit mitjançant sensors, algoritmes i sistemes d’informació en temps real, que permetin adaptar els fluxos sense afegir més metres d’asfalt. Afegir carrils, argumenta, no resoldria el problema: "La demanda és tan gran que sempre ocuparà tot l’espai que li donis", afirma. Per això defensa que el futur passa per gestionar millor les rondes que ja estan construïdes.
Mentrestant, l’odissea diària de milers de conductors continua evidenciant la dependència del cotxe de molts ciutadans i manté viu el debat sobre el model de mobilitat que necessita l’àrea metropolitana.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?