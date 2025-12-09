LA PRESSIÓ FISCAL
Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
Segons la Sindicatura de Greuges, l’Ajuntament ha tornat un 10% del tribut del 2024 a un resident que va utilitzar el punt verd entre 6 i 12 vegades, un benefici previst en les ordenances.
Manuel Arenas
Un veí de Collbató, municipi de gairebé 5.000 habitants del Baix Llobregat, ha aconseguit el que molts consideren una utopia: que el seu Ajuntament li torni diners per no aplicar-li un benefici fiscal a què tenia dret en la controvertida taxa d’escombraries, que grava la recollida de residus i que tanta polseguera política ha aixecat a les ciutats.
El cas l’ha fet públic la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que en una resolució a què ha accedit EL PERIÓDICO acredita el dret del ciutadà que se li torni un 10% de la quota de la taxa del 2024 per haver utilitzat el Punt Verd de Collbató entre 6 i 12 vegades a l’any durant el 2023. Aquest és un dels beneficis fiscals habituals que preveuen els consistoris en les seves ordenances fiscals en una primera fase de la implementació del denominat pagament per generació del tribut local, la implantació més desenvolupada del qual arriba bé amb els contenidors tancats, bé amb la recollida porta a porta.
Només 11,10 euros
Malgrat que en aquesta ocasió la quantia que ha de tornar el consistori són tan sols 11,10 euros, el cas representa un precedent en les reclamacions sobre la taxa que reben els defensors de la ciutadania. "La quota de la taxa d’escombraries que l’interessat hauria d’haver pagat l’any 2024 era de 155,90 euros en lloc de 167 euros", conclou la resolució de la Sindicatura de Greuges dirigida a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, ens que l’Ajuntament de Collbató té delegada la recaptació de la taxa d’escombraries domèstiques.
El dictamen de la Sindicatura deixa constància que el consistori defensava que la quota de la taxa que havia liquidat era "correcta". No obstant, fonts de la Sindicatura confirmen que l’administració local ha accedit finalment a tornar la quantia relativa al benefici fiscal no implementat.
Les crítiques a les administracions locals a càrrec de la Sindicatura de Greuges de Catalunya venen de lluny. Especialment al Vallès, on l’actual síndica, Esther Giménez-Salinas, va posar el focus en el seu informe anual del 2024 per fiscalitzar que es "garanteixi la transparència" en la gestió i aplicació del tribut. Les impugnacions a la taxa han arribat fins i tot als tribunals. És el cas del gravamen del Prat de Llobregat, l’ordenança fiscal del qual ha recorregut l’associació de comerços Prat Gran Comerç al considerar que la taxa d’escombraries municipal s’encavalca en una "doble imposició" amb la coneguda com a taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) que recapta l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pels seus serveis de reciclatge.
116,32 euros de mitjana
El tribut de les escombraries està motivant aquest 2025 mobilitzacions veïnals en diverses ciutats de l’àrea de Barcelona. Sense anar més lluny, al Prat hi ha hagut ja dues concentracions: una el 21 de setembre passat –secundada públicament per Vox– i una altra el 23 de novembre. També s’han fet sonades manifestacions contra la taxa en el Vallès. Així com protestes en altres urbs de la província de Barcelona com Cubelles, Tiana o Santa Coloma de Gramenet. On tant marques blanques veïnals capitalitzades per l’extrema dreta com Vox pròpiament atien la crispació veïnal contra el polèmic tribut com una gota més per anar curullant el vas de la paciència ciutadana durant aquest any i mig que precedeix les pròximes eleccions municipals.
Aquest any 2025, la taxa d’escombraries que recapten els ajuntaments espanyols se situa en els 116,32 euros anuals de mitjana per llar. L’import ha suposat un increment del 16,2% en relació amb la quota domèstica mitjana de l’any 2024 (100,12 euros). Un augment "molt per sobre" al de l’índex de preus de consum (IPC) i que materialitza la "pujada més important" de la dècada d’aquest polèmic tribut municipal, segons l’informe de la Fundació ENT que ja va avançar aquest diari.
