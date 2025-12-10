SALUT
Denunciada una manipulació perillosa d’amiant a Badia del Vallès
Clàudia Mas
Quan només falten uns mesos per iniciar-se el projecte més gran de desamiantatge d’Europa, que inclourà la retirada d’amiant a tot Badia del Vallès, un incident inesperat ha sacsejat la tranquil·litat dels veïns. La Comissió de l’Amiant ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra l’empresa encarregada d’unes obres en un bloc d’habitatges. Segons la denúncia, uns obrers van retirar "sense cap tipus de control" 10 canonades de fibrociment en una reforma privada. "Presumptament no es van complir les mesures de seguretat necessàries i es va posar en risc tant els treballadors com els residents", apunten.
L’incident, que involucra directament 40 habitatges el barri, es va produir durant unes tasques preliminars de rehabilitació. La denúncia assenyala que, després de retirar 10 baixants de fibrociment, l’empresa va abandonar les restes dels tubs sobre les bastides sense les eines adequades per a una retirada segura. La situació va requerir la intervenció de la policia municipal, que va aixecar acta.
Sense control
"El problema és la mala manipulació de l’amiant. Van deixar els tubs de fibrociment a les bastides sense cap tipus de control, cosa que representa un risc seriós per a la salut de tots. I ens preocupa que això és només l’inici", va assegurar Juan José Díaz, president de la Comissió de l’Amiant. La denúncia també revela que, malgrat estar en ple procés de rehabilitació, l’empresa encarregada de l’obra no va notificar les autoritats ni va utilitzar l’equip necessari per evitar l’alliberament de fibres d’amiant a l’ambient.
