Radiografia de l’educació superior
Navarra, Madrid i Catalunya tenen les universitats públiques més cares
L’informe de la fundació CYD aconsella un nou model més equitatiu de preus perquè no hi hagi diferències de fins a 1.700 euros entre els campus de més cost i els de menys, que són a Galícia, Astúries, les Canàries i Andalusia
Els graduats superiors tenen més contractes indefinits, però el 35% ocupa llocs per sota del seu nivell de formació
Olga Pereda
Des del curs 2019-2020, les taxes que paguen els estudiants de les universitats públiques a Espanya s’han abaratit gairebé un 20%. No obstant, el desemborsament que fan els alumnes continua sent elevat i desigual. En grau, els preus més alts es troben a Navarra, Madrid i Catalunya mentre que els més baixos corresponen a Galícia, Astúries, les Canàries i Andalusia. Una carrera de 240 crèdits costa a Catalunya 4.356 euros (1.089 euros a l’any, sempre que s’aprovin totes les assignatures a la primera) davant els 2.868 euros (717 a l’any) de Galícia, la comunitat amb preus menys elevats. «Cal avançar cap a un model més equitatiu de preus i beques», insisteix el nou informe de la fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament, el patronat del qual està presidit per Ana Botín, presidenta del Banco Santander), institució que fa 20 anys que analitza amb lupa l’educació superior i que aquest matí ha presentat l’edició 2025 del seu estudi anual.
Aquest preu base, fixat per cada comunitat autònoma, sol disparar-se, ja que al voltant del 60% dels estudiants de grau necessiten més temps del previst (quatre anys) per titular-se. Aquest retard «eleva els costos econòmics per a les famílies, retarda la inserció laboral i agreuja les desigualtats socials», assegura l’informe, que atribueix les causes a la rigidesa curricular, la necessitat de compatibilitzar estudis i feina que tenen molts estudiants, la falta d’orientació efectiva i els models docents poc adaptatius. «Abordar aquest problema requereix itineraris acadèmics més flexibles, tutories des del primer curs, suport econòmic per reduir la precarietat estudiantil i innovació metodològica que millori l’eficiència i redueixi l’abandonament», conclouen els tècnics de CYD.
En els màsters habilitants (aquells que són imprescindibles per exercir una professió regulada, com psicologia, docència a secundària o advocacia), les diferències econòmiques són similars: els preus més elevats per a l’alumnat es registren a Navarra (20,24 euros per crèdit), Madrid (18,76) i Catalunya (18,46). Mentrestant, els més baixos (ronden els 12 euros per crèdit) es donen a les Canàries, Astúries, Galícia i Andalusia.
«Es necessita un nou model més estable, diversificat i orientat a resultats que combini més inversió pública i una col·laboració estratègica del sector privat»
Espanya continua situant-se per sota de la mitjana de la UE i de l’OCDE en finançament públic universitari. El 2022, la despesa per estudiant va ser un 19,5% inferior a la mitjana de l’OCDE i un 14,5% menor que el de la UE. La despesa pública en educació universitària va representar el 0,75% del PIB. El percentatge suposa una millora evident des del 2015 (quan estava en un 0,69%) però encara es manté lluny de l’1% que estableix la llei del sistema universitari (Losu) com a objectiu per al 2030. La xifra és igualment inferior a la de països del nostre entorn (0,88% a l’OCDE i 0,91% a la UE).
Als campus no s’ha compensat encara plenament el fort impacte de les retallades pressupostàries derivades de la crisi del 2008. El 2023, els nivells de finançament continuaven sent al voltant d’un 10% inferiors als del 2009.
L’informe de CYD aconsella un nou model de finançament «més estable, diversificat i orientat a resultats» que combini més inversió pública amb una col·laboració estratègica del sector privat. «Part dels recursos s’haurien de vincular a objectius verificables en investigació, transferència de coneixement o inserció laboral dels diplomats», conclou.
Els problemes de finançament, precisament, estan incendiant els campus a Madrid, Màlaga i Euskadi. Les dues primeres han protagonitzat vagues, mentre que el rector de la Universitat Pública del País Basc (UPV-EHU) està mantenint un enfrontament amb el Govern basc després de demanar un augment de la subvenció del 80% fins a arribar als 600 milions d’euros.
«Resulta indispensable una col·laboració més estreta entre universitats i empreses i una aposta més decidida per la formació dual»
Com més nivell educatiu, millors indicadors laborals. No obstant, un any més, el 2024 els graduats superiors espanyols presenten una menor taxa d’ocupació (84,3%) i més elevada d’atur (6,3%) que els seus parells europeus (87,8% i 3,5%). Només Grècia presenta pitjors xifres en ocupació i atur.
La bona notícia és que entre el 2020 i el 2024, el nombre d’ocupats graduats superiors espanyols va créixer en gairebé 1,2 milions de persones i l’atur es va reduir en 240.000 persones. La caiguda del nombre d’aturats (-27,2%) va ser molt superior a la mitjana europea (-10,4%). A més, els ocupats amb formació superior registren en menor proporció contractes temporals, ocupació a temps parcial i treball autònom que els menys formats. El 2023, els graduats superiors espanyols tenien una renda mitjana equivalent de 27.785 euros (33.263 euros de mitjana a la UE), un 65% més que la que tenen aquells amb estudis obligatoris com a màxim i un 35% superior a la dels titulats en estudis postobligatoris no universitaris.
Lamentablement, els coneixements i competències amb què tornen els estudiants no sempre s’ajusten a les necessitats del mercat. El 35% dels graduats superiors ocupa llocs per sota del seu nivell de formació (21,4% a la UE). Per millorar aquesta situació, l’estudi de CYD considera indispensable una col·laboració més estreta entre universitats i empreses i una aposta més decidida per la formació dual, que continua sent embrionària als campus.
«Entre el 2014 i el 2023, la proporció de titulats en graus científics va passar del 23% al 18% mentre que a la UE es va mantenir estable entorn del 25%»
Espanya presenta un «dèficit estructural» de titulats en les àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Entre el 2014 i el 2023, la proporció de titulats d’aquests camps va passar del 23% al 18% mentre que a la UE es va mantenir estable entorn del 25%. Els tècnics de CYD asseguren que aquesta bretxa limita la capacitat d’innovació, augmenta la dependència del talent estranger i redueix la competitivitat en sectors estratègics com la intel·ligència artificial, la biotecnologia i la transició energètica. Les causes van des de la percepció social que aquestes carreres són difícils i poc atractives, fins a una orientació primerenca insuficient, l’escassa connexió entre universitat i mercat laboral i unes condicions laborals menys competitives que en altres països europeus.
