Violència masclista
Detingut per matar a ganivetades la seva parella a l’Hospitalet
Els fets van passar després d’una baralla ahir a la matinada al domicili que víctima i agressor compartien amb familiars al barri de Santa Eulàlia.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir cap a dos quarts de set del matí un veí de l’Hospitalet de Llobregat per presumptament haver assassinat la seva parella al domicili que compartien en el número 45 del carrer de Santa Eulàlia. Tots dos són de nacionalitat colombiana.
El presumpte agressor, de 46 anys, i la víctima, de 36, es van barallar i ell presumptament la va atacar amb una arma blanca, cosa que li va provocar lesions a l’abdomen. Els veïns, al sentir l’enfrontament, van alertar la policia. Fins al lloc del crim es van desplaçar diverses patrulles policials i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. A l’arribar a la vivenda, els equips d’emergència van localitzar la dona, que presentava greus ferides. Encara tenia pols, segons van explicar els familiars. Malgrat que els sanitaris van intentar reanimar-la durant mitja hora, no van poder salvar-li la vida i va morir al mateix domicili.
Agents de la policia científica i de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra van escorcollar la vivenda durant tot el matí mentre familiars i amics de la víctima, trencats pel dolor, esperaven al carrer. La dona es deia Sayuri i feia dos anys que residia a Espanya. Tenia tres fills, un d’ells major d’edat, d’una altra relació, que viuen a Colòmbia. El seu presumpte assassí, el Leonardo, va arribar a l’Hospitalet el març d’aquest any. La parella residia en aquesta vivenda del carrer de Santa Eulàlia juntament amb una tia i una cosina d’ella.
"Ella el va portar i ell la va matar"
La parella ja mantenia una relació afectiva quan estaven a Colòmbia, abans que ella decidís traslladar-se a Espanya a treballar per donar un futur els seus fills, segons van explicar els familiars. "Ella el va portar i ell la va matar", van relatar. Els parents van apuntar que no havien detectat tensió, agressions o amenaces en l’àmbit de la parella, una cosa que sol passar i que s’explica tant pel secretisme com per la subtilesa externa de la violència psicològica. Tampoc consten denúncies prèvies per violència de gènere, segons el jutjat de violència contra la dona de l’Hospitalet que investiga el crim.
La causa es manté sota secret sumarial. A primera hora del matí, una comitiva judicial, encapçalada pel jutge, es va desplaçar fins al domicili per realitzar l’aixecament de cadàver. Els Mossos van buscar diversos indicis a la vivenda i van interrogar familiars i veïns de l’immoble. Al mateix edifici hi ha altres apartaments en els quals també resideixen ciutadans colombians que coneixien la parella.
El Govern va expressar la seva condemna per l’assassinat. "La lluita contra la violència masclista ens interpel·la a tots i totes, tots els esforços són pocs", va afirmar Salvador Illa en un missatge publicat a la xarxa X. "Condemnem de manera rotunda la violència de gènere i especialment aquella més esquinçadora, que és la que es cobra la vida de les dones", va afegir la consellera d’Interior, Núria Parlon. Per la seva banda, el consistori de l’Hospitalet va mantenir un minut de silenci ahir a les set de la tarda en una concentració de repulsa a la plaça de l’Ajuntament.
Nou feminicidis aquest 2025
Des del Departament d’Igualtat i Feminisme també es va voler traslladar "el suport" als familiars i amics de la víctima. Es tracta del novè feminicidi aquest any a Catalunya. D’ells, sis són dones que han mort en mans de la seva parella o exparella. Les tres restants han sigut assassinades per altres familiars. Des que es van començar a recollir dades l’any 2012, Catalunya ha registrat 157 feminicidis. En concret, 147 dones i 10 nens o joves. Aquest any set fills o filles han quedat orfes per violència masclista, xifra que s’eleva a un centenar en l’última dècada i a més de 500 si s’obre el focus a tot Espanya.
