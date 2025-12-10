Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seguretat viària

El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos

La Conselleria d’Interior estudia ampliar la prova pilot que s’ha aplicat a l’N-260 i a la B-124 de marcar sobre la calçada els revolts perillosos.

Una moto passa al costat d'un senyal que avisa de les noves marques en la calçada en la carretera del pantà de Foix.

Una moto passa al costat d'un senyal que avisa de les noves marques en la calçada en la carretera del pantà de Foix. / Pau Martí

Germán González

Barcelona

Des de començament d’any, 44 motoristes han mort a les carreteres catalanes, 342 han resultat ferits greus i 2.292 han patit ferides lleus. Un de cada tres morts en accidents de trànsit és conductor de motos. Tot i que la mortalitat s’ha reduït un 4,3% respecte al mateix període del 2024 i un 8,9% respecte al 2019, les xifres continuen preocupant i per això la Conselleria d’Interior posa el focus en aquest col·lectiu per intentar reduir aquests nivells de sinistralitat.

La consellera Núria Parlon va presentar ahir una nova campanya i va remarcar que la sinistralitat dels motoristes és una "prioritat". Així, va anunciar que el Govern estudia estendre la senyalització a la calçada de diversos revolts perillosos, com s’ha fet en una prova pilot a l’N-260, a la collada de Toses, i a la B-124, entre Sant Llorenç Savall i Calders, seguint una exitosa experiència austríaca. El sistema consisteix bàsicament a enganxar o pintar unes marques en el centre de la carretera, en els revolts perillosos per als motoristes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  3. Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  6. Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
  7. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  8. Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer

El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos

El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos

Més del 60% de les feines verdes depenen de cicles formatius

Més del 60% de les feines verdes depenen de cicles formatius

"Se’ns menja la paperassa"

"Se’ns menja la paperassa"

L’epidèmia de grip ja és la pitjor en 15 anys i el pic encara està per arribar

L’epidèmia de grip ja és la pitjor en 15 anys i el pic encara està per arribar

Detingut per matar a ganivetades la seva parella a l’Hospitalet

Detingut per matar a ganivetades la seva parella a l’Hospitalet

Mascareta obligatòria en hospitals, CAP i residències

Mascareta obligatòria en hospitals, CAP i residències

La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i ball de xifres

La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i ball de xifres

La Moncloa es reunirà amb subordinats de Salazar per encoratjar més denúncies

La Moncloa es reunirà amb subordinats de Salazar per encoratjar més denúncies
Tracking Pixel Contents