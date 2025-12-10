Seguretat viària
El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos
La Conselleria d’Interior estudia ampliar la prova pilot que s’ha aplicat a l’N-260 i a la B-124 de marcar sobre la calçada els revolts perillosos.
Germán González
Des de començament d’any, 44 motoristes han mort a les carreteres catalanes, 342 han resultat ferits greus i 2.292 han patit ferides lleus. Un de cada tres morts en accidents de trànsit és conductor de motos. Tot i que la mortalitat s’ha reduït un 4,3% respecte al mateix període del 2024 i un 8,9% respecte al 2019, les xifres continuen preocupant i per això la Conselleria d’Interior posa el focus en aquest col·lectiu per intentar reduir aquests nivells de sinistralitat.
La consellera Núria Parlon va presentar ahir una nova campanya i va remarcar que la sinistralitat dels motoristes és una "prioritat". Així, va anunciar que el Govern estudia estendre la senyalització a la calçada de diversos revolts perillosos, com s’ha fet en una prova pilot a l’N-260, a la collada de Toses, i a la B-124, entre Sant Llorenç Savall i Calders, seguint una exitosa experiència austríaca. El sistema consisteix bàsicament a enganxar o pintar unes marques en el centre de la carretera, en els revolts perillosos per als motoristes.
