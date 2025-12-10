MEDI AMBIENT
La Comunitat de Madrid analitza un possible focus de grip aviària després de trobar centenars de cigonyes mortes al riu Manzanares
Les aus, trobades a l’altura de Getafe, presentaven grip de baixa patogenicitat que inicialment «no comporta la necessitat de notificar-ne el focus»
Javier Niño González
Després de l’aparició de «centenars de cigonyes» mortes entre dijous i dissabte al riu Manzanares, la Comunitat de Madrid ha començat noves anàlisis de detecció de grip aviària per descartar que els animals portin la malaltia.
Aquest cap de setmana, la Policia Local de Getafe va donar la veu d’alarma al trobar un «nombrós grup» d’aus flotant a l’aigua al seu pas per Perales del Río i La Maraosa. La mateixa alcaldessa de Getafe, la socialista Sara Hernández, va remetre una missiva al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, en la qual traslladava la seva inquietud i demanava «celeritat» en les anàlisis fetes a les cigonyes que van aparèixer mortes.
Per la seva banda, la Comunitat ha informat aquest dimarts en un comunicat que les primeres analítiques van confirmar el resultat positiu en influència aviària de baixa patogenicitat, que «no comporta la necessitat de notificar el focus». No obstant, s’ha sol·licitat un nou diagnòstic i ja s’han aplicat mesures per a focus d’alta patogenicitat.
Seguint els protocols del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Madrid ha pres totes les restriccions en vigor, incloent-hi la prohibició de la cria d’ànecs i oques junt amb altres espècies d’aus de corral, la cria d’aus a l’aire lliure, limitació de visites a instal·lacions i el control del subministrament d’aigua. A més, agents forestals i bombers s’ocupen de la retirada dels exemplars morts, fent servir els equips de protecció individual necessaris com a vestits d’un sol ús, mascaretes o protecció ocular, entre d’altres; mentre que els animals són traslladats per una empresa autoritzada a una planta de transformació, on són destruïts.
Aquesta grip es podria contagiar als humans a través de les mucoses, amb un efecte similar al de la grip estacional, si bé a Europa no s’han constatat casos de transferència per contacte directe; i tampoc es pot adquirir pel consum de productes derivats de les aus. En el supòsit que es confirmessin els resultats d’alta patogenicitat, la Comunitat de Madrid ha remarcat que es notificaria l’existència del focus a la Xarxa d’Alerta Sanitària Veterinària (RASVE),i es reforçarien les mesures de comunicació i vigilància als ajuntaments de la zona, així com als Agents Forestals i al Seprona.
Queixes de Getafe
En l’esmentada missiva de l’Ajuntament de Getafe a Novillo, a la qual ha tingut accés Europa Press, l’alcaldessa de la ciutat sol·licitava al conseller «tota la informació disponible» sobre el que havia passat, i alhora es posava a disposició de l’Executiu autonòmic per coordinar accions conjuntes o adoptar les mesures que fossin necessàries.
En un context on la zona sud es troba afectada pels brots de grip aviària en les últimes setmanes, Hernández manté que hi ha «preocupació» al municipi, que en tot moment ha comunicat de manera deguda la localització dels animals morts per a la seva retirada i corresponent anàlisi.
En aquest punt, com que la situació «podria agreujar-se» o «comprometre la salut dels veïns» en cas que es confirmés el positiu per grip aviària, l’alcaldessa demana que se l’informi «al més aviat possible dels resultats de les anàlisis practicat». D’igual manera, mena pressa en cas que calgui adoptar alguna «mesura».
Temor d’un «risc biològic»
Per la seva banda, el sindicat de Bombers ha demanat al conseller «un protocol d’actuació» davant la possibilitat que les aus mortes retirades morissin per grip aviària. El sindicat manté que ja s’han rescatat més de 200 cossos d’aus (dades no oficials) i que, malgrat el nombre, «no s’ha informat la plantilla de manera oficial dels resultats de les anàlisis malgrat ser una intervenció altament sensible al ser de risc biològic».
A més, la Comissió de Salut tampoc ha informat els delegats de salut laboral «davant la possible exposició de riscos biològics». El sindicat vol saber si ja hi ha resultats de les anàlisis i ha advertit que, en cas de ser positives, exigirà «responsabilitats davant la negació d’informació sanitària imprescindible».
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»