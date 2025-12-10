Estratègia
Mascareta obligatòria en hospitals, CAP i residències
Montse Baraza
L’epidèmia de grip a Catalunya ja és la pitjor en 15 anys i està previst que les complicacions s’allarguin fins a les festes de Nadal. Davant aquest panorama, la Generalitat va decretar ahir l’ús obligatori de la mascareta en tots els CAP, hospitals, residències geriàtriques i altres centres de salut (salut mental o per a persones amb discapacitat) com a mesura per contenir l’avanç de la grip, que està en un nivell molt alt de transmissió. Hauran d’utilitzar tapaboques totes les persones més grans de 6 anys que es trobin en aquests equipaments.
La mesura, que entra avui en vigor, tindrà una vigència inicial de 15 dies naturals. La resolució exclou d’aquesta obligatorietat persones amb malalties o dificultats respiratòries que es puguin agreujar amb l’ús de la mascareta, persones que per la seva discapacitat o dependència no puguin treure-se-la de manera autònoma o situacions en les quals, sota criteri sanitari, la mascareta sigui incompatible amb algun procediment concret. Les persones que estiguin ingressades en centres sanitaris no hauran de portar-la mentre siguin a la seva habitació.
L’anunci el va fer la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior del Consell Executiu en la qual va explicar que la consellera de Salut, Olga Pané, firmarà la resolució "per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran". Paneque va recordar el paper que juga la mascareta en la prevenció i la contenció del contagi, i va explicar que, juntament amb la vacuna, és una mesura efectiva. Per aquest motiu, va apressar la ciutadania a "seguir les indicacions" i complir l’obligatorietat de l’ús de la mascareta.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer