Educació i Medi ambient
Més del 60% de les feines verdes depenen de cicles formatius
L’estudi anual de CaixaBank Dualiza demana reforçar la formació dels tutors d’empresa i revisar els currículums per actualitzar-los a les noves demandes.
Els cicles de grau superior són els que tenen més tirada entre els estudiants d’FP
Olga Pereda
Més del 60% de les ocupacions verdes prioritàries per afrontar la sostenibilitat mediambiental depenen directament de titulacions de formació professional, segons certifica el nou estudi anual de CaixaBank Dualiza. L’informe consagra l’FP com a pilar fonamental i motor competencial per abordar la transició verda a Espanya en sis sectors estratègics: energètic, transport, indústria manufacturera, construcció i agroalimentació.
Per elaborar la nova edició de l’Observatori de l’FP, els tècnics de CaixaBank Dualiza i d’Orkestra - Institut Basc de Competitivitat (Universitat de Deusto) han identificat més de 300 competències transversals en les quals es necessita formar no només joves estudiants sinó també treballadors en actiu que requereixin una requalificació i actualització de sabers.
Conservació de la natura, normativa i polítiques mediambientals que inclouen sistemes de finançament i conscienciació, així com gestió de residus i prevenció de riscos són les tres àrees fonamentals en les quals s’agrupen aquestes competències, essencials per a 71 ocupacions verdes i prioritàries. Aquests llocs de treball estan relacionats amb un total de 60 cicles d’FP, dels quals 22 corresponen a grau mitjà (al qual s’accedeix una vegada aprovat 4t d’ESO) i 33, al grau superior, formació per a la qual no és necessària la selectivitat però sí batxillerat. Els cicles de grau superior són, de fet, els que tenen més tirada entre els estudiants d’FP. En els últims cinc anys, aquesta opció ha crescut un 42%, un augment que s’explica, entre altres motius, per l’inferior temps de durada dels estudis (dos anys davant quatre de la universitat) i l’ocupabilitat.
Segons l’edició passada de l’Observatori d’FP de CaixaDualiza, el 25,7% de les ofertes d’ocupació a Espanya el 2023 van requerir una titulació d’FP superior, un percentatge més elevat que el registrat només un any abans: 21,3%.
Alguns cicles de grau superior especialment destacats per al repte de la transició ecològica són Fabricació de productes farmacèutics, Educació i control ambiental, Administració i finances, Gestió forestal i del medi natural, Eficiència energètica i energia solar, així com Coordinació d’emergències. Respecte al grau mitjà, alguns dels cicles més verds són Producció agropecuària, Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions, Xarxes i estacions de tractament d’aigües i Navegació i pesca de litoral.
Tutors d’empresa
Després de fer la radiografia, l’informe demana a les autoritats prendre diverses mesures. Entre les quals, elaborar una estratègia nacional que reforci la formació dels tutors d’empresa, pilar de l’FP dual, en els quals es combina la formació a l’aula i a l’empresa i que comporten per als seus graduats sous un 28% més elevats que els de l’FP tradicional. La consolidació de l’FP com a columna vertebral de la transició ecològica exigeix també que el professorat adquireixi i renovi constantment les seves competències verdes, a més de revisar els currículums per actualitzar-los, reconeix l’informe.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer