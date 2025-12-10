Negociació municipal
PSC i Junts pacten modificar l’ordenança de civisme de BCN
El govern de Collboni també comptarà amb els vots a favor d’ERC després d’haver negociat les seves pròpies condicions amb els republicans.
Martí remarca la necessitat de millorar l’eficàcia en el cobrament de les multes
Judith Cutrona
"Barcelona tindrà la seva ordenança de civisme abans de Nadal i la tindrà gràcies a Junts". Així va anunciar ahir el president de Junts per Barcelona, Jordi Martí, que els postconvergents han arribat a un acord amb el govern socialista de Jaume Collboni per aprovar la modificació de la norma, vigent des de fa vint anys. Després de mesos de "treball intens" de negociacions, el PSC ha acceptat totes les al·legacions de Junts i les dues formacions han arribat al seu primer gran pacte en aquest mandat.
"Després que el govern de Collboni ens hagi acceptat totes i cada una de les al·legacions, farem possible l’aprovació de la modificació de l’ordenança de civisme, deixant enrere una ordenança no només antiga, sinó obsoleta i que ha sigut flagrantment incomplerta", va afirmar Martí ahir en roda de premsa, en la qual va presumir que l’ordenança "portarà l’ADN de Junts". No obstant, va marcar distàncies amb Collboni i va matisar que és un pacte amb la ciutadania i no amb el PSC.
Des del govern de Collboni, fonts municipals van celebrar el vot favorable de Junts, amb qui van recalcar que "s’ha treballat de manera conjunta, incorporant les seves aportacions i acceptant les seves al·legacions" perquè l’ordenança comptés amb el "màxim consens possible".
Després d’aquest acord, està previst que el govern municipal convoqui una comissió de Presidència extraordinària demà que permetrà l’aprovació inicial abans d’arribar a la votació definitiva en el ple del 19 de desembre. En el primer tràmit aquesta setmana, Collboni també comptarà amb els vots a favor d’ERC després d’haver tancat el seu propi pacte amb els republicans.
Entre les mesures que planteja Junts –l’"obsessió" principal del qual és "blindar el compliment efectiu de la norma"– s’inclouen actuacions per frenar la captació de persones en la via pública per consumir cànnabis; l’obligació que els que siguin sancionats per realitzar pintades col·laborin en la seva neteja, així com endurir les sancions en casos com els grafitis, el top manta o els botellons. També van acordar garantir que el català tingui un paper prioritari en qualsevol campanya informativa sobre l’ordenança.
Martí va remarcar a més la necessitat que l’Ajuntament treballi coordinadament amb altres administracions per millorar l’efectivitat en el cobrament de les multes, ja que entre el 2023 i el 2024 només s’ha recaptat un 16% de les sancions imposades. Per revertir aquesta situació, va avançar la creació d’una unitat específica encarregada de gestionar tots els expedients vinculats a l’ordenança de convivència, amb l’objectiu d’agilitzar i ordenar tot el procés.
El govern de Collboni compta amb prou majoria amb els 11 regidors de Junts per aprovar la norma, però ha aconseguit comptar amb un suport més ampli a l’haver negociat també amb ERC. Segons va explicar el portaveu adjunt de la formació, Jordi Coronas, el PSC va acceptar les seves al·legacions i, per aquesta raó, votaran a favor. Així doncs, si no hi ha canvis d’última hora, la norma podrà tirar endavant amb el suport de 26 regidors dels 41 que té l’Ajuntament.
"Totalment desfasada"
Els republicans fa setmanes que negocien amb el govern municipal per actualitzar una ordenança que consideren "totalment desfasada" i per això han plantejat tres exigències: prioritzar la mediació, ampliar el catàleg de mesures alternatives a les sancions i "que cap sanció administrativa perjudiqui les persones migrades en els seus informes d’arrelament", a més de la incorporació de 100 agents més de la Guàrdia Urbana.
Una de les principals diferències entre el posicionament de Junts i ERC ha girat entorn dels informes d’arrelament. Junts reclamava que aquests incloguessin informació rellevant sobre convivència, una qüestió que finalment es va resoldre en el ple del novembre amb l’aprovació d’una proposició per instar la Generalitat i l’Estat a modificar el marc legal.
Martí va aclarir que aquesta qüestió no ha format part de la negociació de l’ordenança de civisme perquè es tracta d’una normativa estatal i que la seva aposta ha sigut traslladar la demanda a les administracions competents. ERC, per la seva banda, ha vetllat perquè les sancions a persones migrades quedessin totalment desvinculades dels informes d’arrelament i que no constés en el text de la nova norma. Finalment, la qüestió ha quedat exclosa.
Han anunciat que hi votaran en contra els Comuns, i també rebutjarà l’ordenança el PP.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer