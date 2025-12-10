Conflicte laboral en la sanitat
La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i ball de xifres
Els facultatius van iniciar ahir una aturada de quatre dies en protesta pel contingut de l’estatut marc que negocien amb Sanitat. A Catalunya, la reivindicació seguirà avui i els dies 14 i 15 de gener.
Salut xifra el seguiment en un 6,5%, però els sindicats eleven la dada al 45%
«La professió ha despertat i no ens tornarem a adormir», diuen els manifestants
Nieves Salinas
Els metges van iniciar ahir una vaga estatal de quatre dies convocats per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA). Una aturada a què es van afegir altres sindicats autonòmics de Catalunya, Madrid, Galícia i Navarra. L’objectiu és mostrar el rebuig de la professió a l’esborrany d’estatut marc que pretén aprovar el Ministeri de Sanitat.
El seguiment, segons les primeres xifres, va ser desigual. Segons les dades oficials, l’aturada la van secundar el 32% de metges a Andalusia; el 18% a Galícia; el 15% a València, el 15,6% a l’Aragó, el 23% a Extremadura, un 35% a Cantàbria i el 6,5% a Catalunya, xifra que el sindicat Metges de Catalunya va elevar al 45%. La Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), convocant de la protesta, va situar el seguiment entre el 85% i el 90%, una xifra "molt elevada" tenint en compte uns serveis mínims que van qualificar d’"abusius".
Pic de grip
L’aturada es produeix en un moment delicat, amb els serveis mèdics saturats per la grip. De fet, Catalunya, on la vaga seguirà també avui i els dies 14 i 15 de gener, va anunciar que instaura l’ús obligatori de la mascareta en tots els centres de salut, CAPs, hospitals i residències geriàtriques atès que els casos de grip s’han doblat en l’última setmana i el virus està en un nivell molt alt de transmissió.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va informar que aprovaria la "resolució per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran".
Alguns consellers de salut autonòmics ja havien manifestat la seva preocupació pel moment en què té lloc la vaga amb un pic de grip que, aquest any, s’ha avançat. Ahir, a Madrid, els metges del sindicat AMYTS, que van protagonitzar una manifestació des del Congrés fins al Ministeri de Sanitat per acompanyar l’arrencada de la vaga, van demanar "comprensió" als pacients i van recordar que els serveis mínims garanteixen l’atenció urgent.
La vaga convocada en àmbit estatal durarà fins aquest divendres, i els facultatius reclamen "visibilitzar davant els responsables polítics la indignació del col·lectiu per unes jornades laborals extenuants, unes guàrdies interminables i un marc legal que no reconeix la singularitat de l’exercici mèdic, entre moltes reivindicacions". A la manifestació de Madrid es van corejar càntics com "Metges cansats, però no callats" i "Guàrdies, treball esclau. Tributen, però no cotitzen".
La secretària general del sindicat, Ángela Hernández Puente, va avançar que les jornades d’aturada per la millora de l’estatut marc continuaran al gener. "La professió ha despertat i no ens tornem a adormir", va emfatitzar.
A Barcelona, uns 800 metges van participar en la marxa que va partir de la Delegació del Govern en direcció a la plaça de Sant Jaume, en la qual es van corejar lemes com "A tu també t’afecta", "Conveni mèdic ja", menys corbates i més bates o "Metge cansat, pacient maltractat".
Mà estesa
La ministra de Sanitat, Mónica García, per la seva banda, va defensar ahir l’esborrany del nou estatut marc del personal sanitari davant la vaga i va assegurar que el Ministeri ha incorporat al text "totes les reivindicacions" que són de la seva competència. "Per la nostra banda, tota la mà estesa. Continuem treballant per tirar endavant un text, crec que és més necessari que mai, en vista dels malestars que acumulen els professionals de fa tants anys", va assenyalar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Així mateix, García va remarcar que el Ministeri ha analitzat "article per article, coma per coma" l’esborrany i que totes les demandes que encaixen en el marc competencial de Sanitat s’han incorporat al text, inclosa la reducció de les guàrdies de 24 a 17 hores i altres millores lligades a jornada, descansos, docència, investigació i formació.
Una part de les reclamacions –relacionades amb retribucions, plantilles, condicions laborals o jubilacions anticipades– correspon a les comunitats autònomes, que tenen la gestió dels recursos humans, i va advertir que el Govern central "no pot envair competències" ni modificar per aquesta via lleis pressupostàries o de Seguretat Social.
A peu de carrer, en comunitats com Madrid o el País Valencià, es van veure pacients entrant i sortint dels centres sanitaris amb escàs coneixement de la convocatòria. Hi va haver alguna cancel·lació de cites, però poca afectació general, a València. A Madrid la vaga va arrencar amb un ritme rutinari en el gruix de centres de salut i hospitals. A Catalunya, tot i que facultatius de CAP sí que van secundar l’aturada, la tensió hospitalària, especialment a urgències, va tenir més relació amb el pic de grip que amb l’aturada per si mateixa, ja que en aquesta unitat els serveis mínims van ser del 100%.
La vaga va concitar opinions de tot tipus des del flanc polític. Des de les comunitats del PP, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va reclamar a la ministra que s’assegui a negociar "al més aviat possible" amb els metges per evitar més aturades. A Madrid, la consellera de Sanitat, Fátima Matute, va dir que el nou estatut marc proposat pel Ministeri de Sanitat no tirarà endavant, ja que, segons el seu parer, no s’aprovarà en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer