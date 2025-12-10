Protesta del sector
La vaga del taxi redobla la pressió perquè s’aprovi la ‘llei anti Uber’
Centenars de vehicles procedents de nombroses comarques van ocupar la Gran Via. Élite Taxi adverteix que, si no s’aprova la nova normativa al març, convocaran una aturada indefinida.
Gisela Macedo
La vaga de taxistes va paralitzar ahir gran part del servei a Catalunya i va omplir el centre de Barcelona de vehicles procedents de tota la comunitat autònoma. Durant sis hores, de les deu del matí a les quatre de la tarda, els conductors van aturar la seva activitat i van tornar a situar en el centre del conflicte la presència dels VTC que treballen en plataformes com Uber, a les quals acusen d’incomplir la llei i d’operar amb impunitat.
La mobilització arriba dos mesos després que el Parlament registrés l’esborrany de la futura llei del taxi –també coneguda com a llei anti Uber–, que expulsaria de facto aquests VTC dels trajectes urbans. "Si aquesta llei no s’aprova al març, anirem a la vaga indefinida", va advertir Tito Álvarez, portaveu d’Élite Taxi, el sindicat majoritari, que, a més, va reclamar a les policies locals de tot Catalunya que facin controls i immobilitzin VTC que operin de manera irregular.
De múltiples comarques
Álvarez va qualificar l’aturada d’"èxit", ja que estima que un 90% del sector del taxi va secundar la convocatòria. Des de primera hora del matí, columnes de cotxes procedents de tot Catalunya van sortir cap a Barcelona. Va ser el cas, per exemple, dels conductors de Sabadell i Terrassa, que van acudir en bloc desfilant per la C-58; així com els de Figueres, Vilafant i altres municipis de l’Alt Empordà, que també es van organitzar per unir-se a la protesta, a la capital catalana. També van arribar combois des de Girona, Lleida, el Camp de Tarragona, el Maresme, Lloret de Mar i diversos municipis de l’àrea metropolitana.
Per això, aquesta vegada, la Gran Via no es va omplir només dels habituals taxis grocs i negres del taxi de Barcelona: es va veure una barreja de vehicles de colors diversos, procedents de tot el territori, que a partir de les 9.30 hores van ocupar els carrils centrals d’aquesta artèria de la ciutat entre la plaça de Tetuan i el passeig de Gràcia, i van deixar els laterals per a emergències i autobusos.
L’aturada del servei va arrencar oficialment a les deu del matí i es va allargar fins a les quatre de la tarda. Segons Élite Taxi, va ser l’aturada "més secundada dels últims 13 anys". Durant les sis hores de vaga només es van prestar serveis mínims gratuïts per a emergències. Els aeroports de Barcelona-el Prat, Reus i Girona, així com les principals estacions de tren i bus, van quedar pràcticament sense taxis. A alguns vehicles que sí que van sortir a treballar, els piquets informatius els van col·locar cartells amb la paraula esquirol.
Amb el micròfon a la mà, Tito Álvarez va tornar a carregar contra Uber, que va definir com una multinacional "depredadora". "Amb cada viatge ens estan robant", va assegurar entre aplaudiments. I va insistir que les policies locals de tot Catalunya se sumin a immobilitzar vehicles que operen de manera irregular i va denunciar que continuïn circulant cotxes "amb desenes d’infraccions" acumulades. Per això, va comparar els VTC amb els lladres multireincidents que tant es persegueixen a Barcelona: "Els d’Uber són els carteristes del transport", va asseverar.
Tot i que el suport va ser majoritari en el sector, no totes les associacions van participar en la vaga: l’Agrupació Taxi Companys (ATC), el STAC i l’Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (Pak Taxi) no van secundar l’aturada. Élite Taxi va assenyalar aquesta última per haver "animat els seus conductors a treballar" ahir, per la presència de conductors d’aquest col·lectiu treballant per a Uber i per oposar-se a l’exigència d’un nivell mínim de català per exercir la professió.
Cap al migdia, els taxistes concentrats entre la Gran Via i el passeig de Gràcia van iniciar una marxa a peu cap a la Via Laietana, on es van aturar davant la seu de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). Allí van fer esclatar una traca i van presentar una denúncia contra Uber per suposada vulneració de la normativa de competència. Álvarez va acusar d’inacció l’ACCO i la va anomenar "Autoritat Catalana de la Incompetència".
Oferta econòmica d’Uber
La Guàrdia Urbana de Barcelona va comptabilitzar uns 500 vehicles estacionats a la Gran Via i 350 persones concentrades davant Foment del Treball, mentre que Élite Taxi va elevar la xifra a uns 1.500 cotxes
Uber va contraatacar oferint 1.500 euros en concepte d’assegurança a tots els taxistes que s’uneixin a la seva plataforma fins al 31 de març.
