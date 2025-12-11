Arrels compta 1.982 persones que dormen al carrer a BCN
És la xifra més alta registrada per l’entitat, un 43% més respecte al 2023, i sobrepassa en 198 els sensesostre calculats per l’Ajuntament.
Pau Lizana Manuel
El recompte de persones que dormen al carrer que la Fundació Arrels va fer dimecres a la nit la setmana passada ha donat una altra dada descoratjadora a la problemàtica cada vegada més important que el sensellarisme representa a Barcelona. Els més de 600 voluntaris que, coordinats per l’organització, van pentinar tots els carrers de Barcelona van trobar 1.982 persones en situació de carrer.
És la xifra més alta que ha registrat mai l’entitat i representa un augment del 43,2% respecte del 2023, quan es va fer l’últim recompte i la fundació va detectar 1.384 persones. A més, l’estimació d’Arrels supera en 198 les persones que, segons l’Ajuntament, van pernoctar a l’espai públic durant el mes de novembre. Els equips de carrer dels serveis socials municipals van detectar 1.784 persones.
La mateixa fundació, a més, considera que les dades recopilades només indiquen "una xifra de mínims". I és que els voluntaris que es van llançar a l’asfalt dimecres no van poder accedir als parcs de la ciutat –tancats a la nit– ni tampoc escombrar la totalitat d’algunes zones com Montjuïc. El recompte no recull tampoc les 100 persones que des del dia 2 de desembre s’han pogut acollir al dispositiu hivernal de l’Aajuntament, ni tampoc les 536 –entre les quals hi ha 97 menors– que viuen en assentaments de barraques o en locals ocupats de la ciutat.
Aquest any, això sí, els voluntaris d’Arrels han recorregut l’aeroport, on s’han trobat 63persones sense llar. Poc després de fer pública la xifra, l’Ajuntament del Prat va revelar que, segons els seus equips de carrer, la nova normativa d’Aena que exigeix targetes d’embarcament per entrar a les terminals va deixar al voltant dels edificis aeroportuaris 77 persones, tal com va avançar SER Catalunya. "S’està vetant l’entrada de manera aleatòria i discriminatòria", va assegurar la directora de la Fundació Arrels, Beatriz Fernández.
El recompte de la fundació també posa cara i ulls a una tendència que era cada vegada més evident: les persones sense sostre s’han desplaçat cap a zones situades als marges de Barcelona o punts amb una gran presència de naus industrials. La fundació assenyala també llocs on tradicionalment no hi havia gaires persones vivint al carrer i que ara concentren poblacions importants, com Montjuïc, la Zona Franca, el Bon Pastor i Horta.
Ascens a Sants-Montjuïc
Així, i per primera vegada des que Arrels fa el recompte, Ciutat Vella ja no és el districte on dormen més persones al carrer. Mentre que al nucli antic de la ciutat els voluntaris es van trobar 372 persones en situació de carrer, a Sants-Montjuïc dormien al ras 489 persones. És un ascens fulgurant del 134% respecte al 2023. Després de Sants-Montjuïc, encapçala la llista l’Eixample (389 persones), seguit per Ciutat Vella i Sant Martí (335). També augmenten les xifres respecte a l’últim recompte a les Corts, a Horta-Guinardó, Gràcia i Sant Andreu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola