BCN participa en un projecte mundial sobre el genoma de la pesta porcina
Un equip del Centre de Regulació Genòmica farà anàlisis computacionals per entendre com s’estén el virus
Valentina Raffio
Un equip d’investigadors de Barcelona es prepara per fer un estudi genètic sense precedents del genoma del virus de la pesta porcina africana i entendre per què alguns animals són més susceptibles que d’altres de patir els efectes d’aquest patogen. "De manera completament casual", mentre Catalunya viu un brot d’aquesta malaltia, el Centre de Regulació Genòmica (CRG) anuncia que s’ha incorporat a un nou consorci europeu que investigarà els mecanismes biològics que permeten a algunes espècies sobreviure a aquesta malaltia. Segons expliquen des de l’entitat, el projecte no té relació directa amb l’actual crisi, però, tot i així, respon a la necessitat patent de "comptar amb un coneixement científic més profund i amb millors estratègies de prevenció" davant aquest virus.
El projecte forma part del programa de recerca Horitzó Europa i es posarà en marxa oficialment la setmana que ve. La iniciativa reuneix grups punters en salut animal, immunologia, virologia i genòmica de tot el continent amb l’objectiu d’"identificar, comparar i seqüenciar els factors que expliquen la resistència natural d’alguns animals" i "traduir aquest coneixement en solucions que permetin protegir els porcs domèstics". "La detecció recent de la pesta porcina africana a prop de Barcelona és un recordatori contundent que aquest virus sempre està a les nostres portes. Entendre per què alguns suids salvatges poden portar el virus sense emmalaltir és essencial si volem prevenir brots futurs, protegir la biodiversitat local i salvaguardar la ramaderia", afirma Cedric Notredame, investigador del CRG.
Segons ha pogut saber aquest diari, a Barcelona es portaran a terme les anàlisis computacionals d’aquest projecte amb informació recopilada per altres centres europeus. L’estudi no tindrà relació directa amb els casos detectats a Catalunya ni s’utilitzaran mostres recopilades durant la investigació d’aquest brot. L’equip de Notredame se centrarà en l’ús de plataformes d’anàlisis d’alt rendiment, així com eines desenvolupades al mateix centre, per identificar els gens, rutes moleculars i patrons evolutius per saber per què alguns animals sucumbeixen a la malaltia i d’altres resisteixen. Es tracta, a la pràctica, d’un minuciós treball d’anàlisi de milions de dades genètiques sobre aquest patogen. La pesta porcina africana és un dels virus més complexos que circulen en la fauna i la ramaderia. Es tracta d’un patogen de l’ADN de gran mida que infecta principalment els macròfags, cèl·lules clau del sistema immunitari.
