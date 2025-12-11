Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripEntrades RosalíaRestaurant TemPoEmpresesPesta porcinaTurisme a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

BCN participa en un projecte mundial sobre el genoma de la pesta porcina

Un equip del Centre de Regulació Genòmica farà anàlisis computacionals per entendre com s’estén el virus

El laboratorio investigado por la peste porcina amplía su sede para trabajar con virus de máxima peligrosidad

El laboratorio investigado por la peste porcina amplía su sede para trabajar con virus de máxima peligrosidad / Alejandro Garcia / EFE

Valentina Raffio

Barcelona

Un equip d’investigadors de Barcelona es prepara per fer un estudi genètic sense precedents del genoma del virus de la pesta porcina africana i entendre per què alguns animals són més susceptibles que d’altres de patir els efectes d’aquest patogen. "De manera completament casual", mentre Catalunya viu un brot d’aquesta malaltia, el Centre de Regulació Genòmica (CRG) anuncia que s’ha incorporat a un nou consorci europeu que investigarà els mecanismes biològics que permeten a algunes espècies sobreviure a aquesta malaltia. Segons expliquen des de l’entitat, el projecte no té relació directa amb l’actual crisi, però, tot i així, respon a la necessitat patent de "comptar amb un coneixement científic més profund i amb millors estratègies de prevenció" davant aquest virus.

El projecte forma part del programa de recerca Horitzó Europa i es posarà en marxa oficialment la setmana que ve. La iniciativa reuneix grups punters en salut animal, immunologia, virologia i genòmica de tot el continent amb l’objectiu d’"identificar, comparar i seqüenciar els factors que expliquen la resistència natural d’alguns animals" i "traduir aquest coneixement en solucions que permetin protegir els porcs domèstics". "La detecció recent de la pesta porcina africana a prop de Barcelona és un recordatori contundent que aquest virus sempre està a les nostres portes. Entendre per què alguns suids salvatges poden portar el virus sense emmalaltir és essencial si volem prevenir brots futurs, protegir la biodiversitat local i salvaguardar la ramaderia", afirma Cedric Notredame, investigador del CRG.

Segons ha pogut saber aquest diari, a Barcelona es portaran a terme les anàlisis computacionals d’aquest projecte amb informació recopilada per altres centres europeus. L’estudi no tindrà relació directa amb els casos detectats a Catalunya ni s’utilitzaran mostres recopilades durant la investigació d’aquest brot. L’equip de Notredame se centrarà en l’ús de plataformes d’anàlisis d’alt rendiment, així com eines desenvolupades al mateix centre, per identificar els gens, rutes moleculars i patrons evolutius per saber per què alguns animals sucumbeixen a la malaltia i d’altres resisteixen. Es tracta, a la pràctica, d’un minuciós treball d’anàlisi de milions de dades genètiques sobre aquest patogen. La pesta porcina africana és un dels virus més complexos que circulen en la fauna i la ramaderia. Es tracta d’un patogen de l’ADN de gran mida que infecta principalment els macròfags, cèl·lules clau del sistema immunitari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
  2. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  3. L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
  4. Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
  5. El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
  6. Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
  7. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  8. Rosalía interromp una entrevista per...una panerola

Rosalía, l'artista catalana més escoltada a l'estranger a Spotify

Rosalía, l'artista catalana més escoltada a l'estranger a Spotify

'Quaderns de Llívia', tres dècades d'un poble ara en línia

'Quaderns de Llívia', tres dècades d'un poble ara en línia

Alba Subirà, guia turìstica a Manresa: "La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa"

Alba Subirà, guia turìstica a Manresa: "La reacció quan es descobreix la Seu és de sorpresa"

El Glühwein: el vi calent especiat que beuen als països europeus

El Glühwein: el vi calent especiat que beuen als països europeus

Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer a Microsoft: «La IA amplifica el talent humà, no el substitueix»

Alberto Pinedo, National Technology & Security Officer a Microsoft: «La IA amplifica el talent humà, no el substitueix»

Fundació Volem Feina de Solsona: "Cada vegada hi ha més necessitats socials, també entre qui te feina"

Fundació Volem Feina de Solsona: "Cada vegada hi ha més necessitats socials, també entre qui te feina"

Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: "El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa"

Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: "El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa"

El president de Pimec reclama més oferta formativa per impulsar el creixement

El president de Pimec reclama més oferta formativa per impulsar el creixement
Tracking Pixel Contents