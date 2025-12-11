Catalunya, Madrid i Navarra tenen la universitat pública més cara
Olga Pereda
Des del curs 2019-2020, les taxes que paguen els estudiants de les universitats públiques a Espanya s’han abaratit gairebé un 20%. No obstant, el desemborsament que fan els alumnes continua sent elevat i desigual. Les dades del 2024 confirmen que, en grau, els preus més alts es troben a Navarra, Madrid i Catalunya mentre que els més baixos corresponen a Galícia, Astúries, les Canàries i Andalusia. Una carrera de 240 crèdits costa a Catalunya 4.356 euros (1.089 euros a l’any, sempre que s’aprovin totes les assignatures a la primera) davant els 2.868 euros (717 a l’any) de Galícia. "Cal avançar cap a un model més equitatiu de preus i beques", insisteix el nou informe de la fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament, el patronat de la qual està presidit per Ana Botín, presidenta del Banc Santander), institució que fa 20 anys que analitza amb lupa l’educació superior i que ahir va presentar l’edició 2025 del seu estudi anual.
L’informe, en tot cas, no ha incorporat l’última novetat a Astúries, on el president, Adrián Barbón, ha anunciat un pla per estendre la gratuïtat de la matrícula universitària a tots els cursos, una mesura que ja està en marxa per als alumnes de nou ingrés.
El preu base que detalla l’informe de CYD, fixat per cada comunitat autònoma, sol disparar-se ja que al voltant del 60% dels estudiants de grau necessiten més temps del previst (quatre anys) per titular-se. Aquest retard "eleva els costos per a les famílies, retarda la inserció laboral i agreuja les desigualtats socials", assegura l’informe.
